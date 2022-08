V pondělí večer to ale nebyl Horské jediný závod, protože zhruba 50 minut po finále prsové dvoustovky startovala v semifinále dvousetmetrové polohovky, v níž také postoupila do finále. Semifinále zvládla podobným způsobem jako ranní rozplavbu, když se po polovině trati posunula ze zadních pozic až na čtvrtou příčku, ale nakonec se propadla na sedmé místo, které Horské ovšem stačilo na postup do finále. Souboj o medaile na polohovce ji čeká v úterý v 18.15 hodin.

„Asi si víc vážím pátého místa ve finále. Přece jen to bylo moje první finále na velké Evropě, takže za to jsem hrozně ráda. Medaile přece jen byla daleko od mého osobáku, takže to mě ani tolik nemrzí. A jsem o to radši, že jsem teď dokázala kvalifikovat do finále na 200 polohovku,“ svěřila se webu plaveckého svazu Kristýna Horská se svými dojmy po doplavání druhého z úspěšných závodů.

„Doběhla jsem rychle nahoru, rychle jsem se vyplavala jen 300 metrů, abych vyklepala nohy a sundala jsem si plavky, abych se trochu uvolnila. Fyzioterapeutka mě vyklepala během pěti minut, zase jsem si vzala plavky a šla do call roomu. Takže to byl docela fofr,“ popsala Horská několik desítek minut mezi prsovou dvoustovkou a krátkou polohovkou.

