Horská začala na zadních pozicích, ze sedmého místa po prvním úseku spadla na znaku až na osmé, ale pak se rozjela k vynikajícímu výkonu. Na prsovém úseku se posunula na šestou pozici a v cíli byla pátá v čase 2:08,95 minuty, kterým o desetinu zaostala za svým osobním rekordem.

„Samozřejmě to čtvrté (místo) by bylo hezčí. Na druhou stranu, další umístění do sbírky. Teď už mám všechno od čtvrtého do osmého, příště už bych mohla jít nahoru. Přišlo mi, že to je lepší než v pátek (200 metrů prsa, pozn. aut.), ale necítila jsem se v kraulu tak dobře jako v pátek (rozplavba a semifinále, pozn. aut.). Trošku mě mrzí, že jsem ho tak necítila, protože v pátek to bylo po dvě stě prsou, v sobotu jsem se soustředila jen na tohle. Ale nejsem nespokojená,“ řekla webu plaveckého svazu Kristýna Horská.

Čtyřiadvacetiletá plavkyně plzeňské Slávie začala mistrovství Evropy v krátkém bazénu sedmým místem na 400metrové polohovce, pak byla čtvrtá na prsové dvoustovce a účinkování na šampionátu zakončila na trati 200 metrů polohově.