„Určitě to bylo za očekáváním, protože podle tréninků jsem na tom úplně někde jinde. Myslím si, že jsem měla na to plavat na hranici osobáku, postup nebyl zase tak rychlý. Ale nedá se nic dělat, mám před sebou ještě 200 metrů prsa. Už je to přece jen trochu dlouhé. Mezi ME a MS jsme měli poměrně dlouhou pauzu a byla bych pro to, aby MS bylo o týden nebo 14 dní dřív. Blíží se Vánoce, situace teď tady není úplně ideální a myslím si, že stres a únava dopadá na všechno dohromady a možná to bude i kvůli tomu,“ dala najevo nespokojenost s polohovou dvoustovkou Kristýna Horská na webu plaveckého svazu.