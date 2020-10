O víkendu Kristýna Horská z plzeňské Slávie opět zazářila, protože na mezinárodním mítinku v makedonském Skopje překonala český rekord na trati 200 metrů prsa.

Časem 2:19,88 minuty dosáhla v tabulkách FINA (Mezinárodní plavecká federace) na 890 bodů. Rekord Martiny Moravčíkové z evropského šampionátu v roce 2015 pokořila Horská o 3,32 sekundy.

Kristýna Horská navíc dokázala osobní maximum posunout o neuvěřitelných 5,08 sekundy. Současně jako první česká plavkyně stlačila čas na 200 metrů prsa pod hranici dvou minut a dvaceti sekund. „Můj výsledný čas 2:19,88 mě tedy opravdu zarazil. Vůbec jsem takový čas nečekala. Když jsem dohmátla, tak jsem si začala počítat, jestli jsem náhodou neplavala o 50 metrů méně. Ale když jsem pak viděla reakci trenérky, tak mi to všechno došlo. Měla jsem obrovskou radost,“ svěřila se svazovému webu Kristýna Horská.

Reprezentantce, která se kvůli restrikcím v Čechách momentálně připravuje s národním týmem ve slovenském Šamoríně, se plavalo skvěle. „Věděla jsem, že když to rozjedu moc rychle, může se stát, že mi dojdou síly. Po první stovce jsem ale sílila, a když mi po doplavání oznámili, v jakém čase jsem závod rozjela, tak jsem na ně jen koukala a nechápala. Jsem opravdu ráda, že se mi to povedlo,“ hlásila ze Skopje s radostí Horská.

Letos přestoupila z Bohemians Praha do Slávie VŠ Plzeň a v pražském Vysokoškolském sportovním centru trénuje pod Petrou Škábovou. „Když jsem v září na závodech dokázala zaplavat čas 2:24,96, tak jsme se s trenérkou bavily o tom, že bych se o ten rekord ráda pokusila. Znamenalo by to plavat skoro o dvě vteřiny rychleji, a to jsem si říkala, že nebude úplně jednoduché. Na tréninku jsem ale plavala skvělé časy, a proto jsme se chtěly o rekord pokusit právě tady v Severní Makedonii. Také proto, že nevíme, jestli nás do konce roku čekají ještě nějaké závody,“ řekla čerstvá rekordmanka.

Kristýna Horská si navíc o dvě a půl vteřiny vylepšila osobní rekord i na stometrové trati, na které zaplavala čas 1:00,47. Od českého rekordu Petry Chocové teď dělí Horskou bez tří setin jedna sekunda.

Horská své vystoupení okořenila ještě jedním osobním maximem v polohovém závodě na 200 metrů. Výkonem 2:09,23 minuty se navíc přiblížila na 62 setin už sedm let platnému českému rekordu Simony Kubové. Svou vítěznou bilanci ve Skopje završila Horská na čtyři vítězství prvenstvím na polohové stovce časem 1:01,00.

Minulý týden v rozhovoru pro Deník chválil Horskou šéftrenér Slávie Lukáš Luhový: „Myslím si, že s Kubovou a Seemanovou je aktuálně jedna ze tří nejlepších plavkyň v republice. Kristýna je ročník 1997, její výkonnost jde nahoru a myslím si, že bude také bojovat o olympiádu.“

Mítinku ve Skopje se zúčastnili také Ondřej Gemov a Veronika Tondrová rovněž z PK Slávie VŠ Plzeň.