„Vlastně až do poslední obrátky na 150 metrech jsem vůbec nevěděla, jak na tom jsem. Přece jen na prsa jsem musela dojíždět a byla jsem na kraji, tak jsem neměla pojem o tom, jak jsou na tom holky vedle mě. A když jsem na obrátce viděla, že točí se mnou nebo o kousek přede mnou, tak mě to mnohem víc motivovalo ještě do toho šlápnout. A jsem hrozně ráda, že z toho je páté místo. Medaile nebyla až tak daleko, ale přece jen bych si musela zaplavat osobák,“ citoval Kristýnu Horskou web plaveckého svazu.

Horská zaplavala skvělé finále. Na evropském šampionátu obsadila páté místo