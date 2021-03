Šefl v rozplavbě splnil A limit pro mistrovství Evropy v Budapešti a k tomu se v rozplavbě i ve finále dostal pod hranici olympijského B limitu. Povedlo se mu to na trati 100 metrů motýlek, v rozplavbě dosáhl času 52,68 vteřiny a do finále se kvalifikoval čtvrtým nejlepším časem. Ve finále skončil na třetím místě výkonem 52,92 sekundy.

Horská doplavala ve finále na distanci 400 metrů polohově třetí, když v rozplavbě byla čtvrtá. V cíli chybělo Horské jen 11 setin sekundy na druhé místo. „Polohovka se mi jela po hodně dlouhé době opravdu dobře. Nejsilnější jsem měla prsový úsek, ale hodně jsem ztratila na znakovém. Soupeřky mi ujely a já je musela dohánět. Všechny úseky kromě znakového jsem plavala pod hranicí osobáku. Mým cílem bylo prorazit hranici 4:48 na které se točím už pět let. Tak snad příště, ale s výsledkem jsem spokojená a myslím si, že je to dobrý rozjezd, jak do dalších startů tady, tak do sezony,“ svěřila se po závodě svazovému webu Horská.

Na páteční třetí příčku navázala v sobotu dvěma druhými místy v polohovém závodě na 200 metrů (2:15,77 minuty) a také na 200 metrů prsa. Čas 2:26,93 minuty v prsařském závodě znamenal její druhý nejlepší čas kariéry. „Do polohovky jsem musela dát hodně úsilí a moc mi to neklouzalo. Opět byl špatný znak a na kraulu musíme taky ještě trochu zapracovat. Jsem ráda za tenhle čas, ale spokojenější jsem určitě s prsovou dvoustovkou. Myslím, že čas je slušný a vím, že mi v poslední padesátce došlo, že to byl dneska pátý start. Naším cílem tady bylo si pěkně zazávodit a nevázat se tolik na časy,“ zhodnotila oba stříbrné závody na webu plaveckého svazu Kristýna Horská.