V Etihad Areně v Abú Zabí (Spojené arabské emiráty) čekají Horskou ještě čtyři závody (100 a 200 metrů prsa a 100 a 200 metrů polohově), Gemov poplave jednu disciplínu, a to 200 metrů motýlek.

Jan Šefl, plzeňský rodák hájící barvy Ústí nad Labem, také nepostoupil do semifinále. Na trati 100 metrů motýlek doplaval na 21. místě. Šeflovi chybělo k postupu do semifinále 42 setin sekundy.

„Závod probíhal do 75 metrů poměrně zdárně a potom nastala poněkud zvláštní situace, která se mi letos stala už čtyřikrát a dalo by se čekat, že sportovec v mých letech by tomu už měl umět předcházet. Po výjezdu na 75 metrech, kdy se závod často rozhoduje, tak jsem měl v úmyslu vyjet z vody a samozřejmě být pevně nadechnutý a mít to ve svých pažích. Ale jaksi jsem se napil, což mi přijde úsměvné, ale já se moc nesměju… Pro mě závod skončil na 90 metrech, protože když se napiju, tak já s tím neumím nic udělat. Změní se tím úplně technika, nemůžu se nadechnout, nemůžu zabrat. Hotovo, vymalováno, šmytec. Mrzí mě to, je to moje chyba, jakési vnitřní selhání. Stalo se mi to počtvrté a jsem zoufalý, už jsem rozmlátil dvě lahve s vodou…“, popsal svůj závod Radiožurnálu Sport jednatřicetiletý Jan Šefl.

Horská a Gemov se v emirátech budou prát se světovou elitou