Příběhy a osudy Horské a Šefla jsou fascinující.

Oba spojuje PK Slávia VŠ Plzeň, i když se v ní potkali jen krátce. Horská, třiadvacetiletá rodačka z Prahy, závodila za Bohemians a na západ Čech přišla před půl- druhým rokem. „Potřebovala jsem změnu. V Bohemce jsem se už necítila nejlépe,“ vysvětlila Kristýna Horská.

Šefl se narodil před jednatřiceti lety v Plzni a do loňského roku plaval za místní Slávii VŠ. „Přestup do Ústecké akademie plaveckých sportů měl jeden hlavní důvod, a to pokusit se splnit limit na olympijské hry do Tokia,“ přiznal Jan Šefl.

Vysněný cíl se stal skutečností 30. dubna tohoto roku ve slovenském Šamoríně na Orca Cupu, kde Jan Šefl v závodě 100 metrů motýlek dohmátl jako vítěz v čase 51,89 vteřiny, kterým splnil olympijský A limit. Navíc také o deset setin sekundy zdolal 12 let starý český rekord Michala Rubáčka.

„S trenérem Honzou Kreníkem jsme měli z toho obrovskou radost, dokonce jsme se objímali jak blázni. Honza není jen trenér, ale i kamarád. Je o rok mladší a kvůli mému průseru si prošel pěkným marasmem. Oběť to byla obrovská. Místo aby se věnoval nastávající ženě, jezdil se mnou po závodech,“ ocenil Jan Šefl.

Jeho olympijská účast je obdivuhodná proto, že plzeňský rodák dospěl ke svému cíli navzdory ztrátě chuti do tréninků před čtyřmi lety a hlavně maléru kvůli ročnímu trestu za kokainový doping (drogu mu do pití hodil kamarád). Do závodního kolotoče se Šefl znovu vrátil v květnu před dvěma roky.

Dá se tedy říct, že elitnímu motýlkáři pomohl roční odklad olympiády kvůli koronavirové pandemii.

Šeflův den D v Tokiu bude 29. července, kdy poplave 100 metrů motýlka. „Kdysi mi jeden trenér řekl, že dokud není sportovec olympijským vítězem, nemůže být plně uspokojen,“ usmál se Jan Šefl.

Kristýna Horská, jejímž vzorem je legendární plavec Michael Phelps, se do Tokia kvalifikovala v listopadu loňského roku v Taškentu díky národnímu rekordu na 200 metrů prsa. „Na olympiádu se hrozně moc těším. I proto, že jsem se kvalifikovala už do Ria, ale nejela jsem. O to víc jsem si přála dostat se do Tokia,“ řekla Horská, která se v dětství věnovala i synchronizovanému plavání.

Neúčast na hrách v Riu 2016 pro ni byla sportovní tragédií. I když Horské bylo necelých 19 let, přemýšlela o konci kariéry. „Byla jsem tak blízko svému snu, který se nakonec rozplynul. Neviděla jsem důvod, proč bych měla pokračovat, když jsem si ten sen jednou nohou splnila, a pak nic. Strašně mě to mrzelo, olympiádu jsem nesledovala. Skoro rok mi trvalo začít mít plavání zase ráda,“ popsala pocity plavkyně Slávie VŠ Plzeň.

Zdá se, že je Kristýna Horská ve skvělé formě. Před měsícem svedla vyrovnaný závod s maďarskou plaveckou hvězdou Katinkou Hosszúovou, která Horskou porazila pouze o desetinu sekundy, a na Letním mistrovství České republiky byla nejúspěšnější plavkyní se ziskem osmi medailí.

„Chci na olympiádě v Tokiu zaplavat své nejlepší časy a třeba se s nimi dostat do olympijského semifinále,“ prohlásila Horská.

Díky Janu Šeflovi a Kristýně Horské bude mít plavání na olympijských hrách plzeňskou stopu po třinácti letech. „V Aténách 2004 a v Pekingu 2008 byla Sandra Kazíková, která závodila za Slávii VŠ Plzeň,“ upozornil šéftrenér klubu Lukáš Luhový.

Rodačka z Přerova byla v Aténách na trati 50 metrů volným způsobem 25. a v Pekingu doplavala na 29. místě. V Řecku ještě plavala stometrovou štafetu volným způsobem, s níž skončila třináctá.