Lukostřelkyně Marie Horáčková vytvořila další milník poté, co se v srpnu stala první českou mistryní světa. Pětadvacetiletá rodačka z Plzně teď obhájila na Českých akademických hrách v Olomouci titul novým českým rekordem v eliminacích, když nastřílela 678 bodů. Ve finále porazila Evu Šebestovou z domácí Univerzity Palackého.

Lukostřelkyně Marie Horáčková - čerstvá mistryně světa a olympionička na plzeňském festivalu sportu Sportmanie. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

"Byl to můj poslední závod sezony na terč a chtěla jsem překonat český rekord a povedlo se to, byla to taková hezká tečka. Je to relativně o hodně, ale chtěla jsem ten rekord zastřílet už delší dobu, protože jsem věděla, že na tuto úroveň mám dlouho. Neuměla jsem to ale prodat, nebo se třeba nepotkalo hezké počasí, jsem ráda, že to klaplo," řekla České asociaci univerzitního sportu Marie Horáčková.

"Akademické hry mají své kouzlo, je hrozně hezké, že se tu potkávají špičky univerzitního sportu v řadě odvětví, jste tu mezi mladými lidmi, kteří se snaží plnit své úkoly ve studiu a k tomu ještě sportovat, což není vždy dobré skloubit. Navíc si to vždy užívám s týmem naší Západočeské univerzity v Plzni, protože tu máme dobrou partu," vysvětlila důvod zakončení úspěšné sezony v Olomouci.