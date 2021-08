Horáčková postoupila z kvalifikace do vyřazovací části, v níž však vypadla v prvním kole s Japonkou Miki Nakamuraovou. Lukostřelkyně plzeňského klubu Arcus prohrála 2:6. „Jsem docela spokojená, protože jsem to sama v sobě zvládla dobře a nebyla jsem z toho úplně vylekaná,“ citovala ČTK Marii Horáčkovou.

„Šla jsem do toho docela sebevědomě, ale trošku nervozita tam asi byla. Neuměla jsem se tak dobře zpevnit, takže nelítaly žlutý (střed terče za 9 a 10 bodů), jak jsem chtěla. Jsem ale vlastně spokojená, pro mě byl v podstatě vrchol tady závodit a je to strašně skvělý,“ dodala třiadvacetiletá lukostřelkyně.

Start v Tokiu bere především jako velkou zkušenost. Věří, že se dostane na olympiádu do Paříže 2024. „Chci se hrozně vrátit. Protože to fakt je bomba,“ uzavřela Marie Horáčková.

Plavkyně Slávie VŠ Plzeň Kristýna Horská odlétala do Japonska s cílem postoupit z rozplavby do semifinále. To se jí povedlo na dvoustovce polohově, a navíc v novém osobním rekordu 2:12,21 min. V semifinále zaplavala čas 2:12,85 min. a skončila na 16. místě.

„Závodit na olympiádě v semifinále je úspěch, takže nemohu být nespokojená. Byl to skvělý pocit, nastupovat na bazén a slyšet své jméno. Mohla jsem zamávat rodičům domů, užívala jsem si to,“ radovala se Horská.

Olympijské účinkování v Tokiu zakončila ve středu závodem na 200 metrů prsa.

Svou rozplavbu sice vyhrála, ale časem 2:25,03 min. se zařadila až na 19. místo, což na semifinálovou účast mezi šestnácti nejlepšími nestačilo. Za postupovou příčkou zaostala o 76 setin.