Adéla Holubová z plzeňského týmu kola-bbm.cz ovládla v konkurenci 28 soupeřek závod juniorek, když nakonec druhou Anetu Novotnou (Adastra Team) porazila o 43,5 sekundy.

„Anet je těžká soupeřka a nešlo ji podcenit. Věřila jsem si ale v kopcích, také jsem jí tam utrhla a mohla jsme pak jet víc v klidu,“ říkala úřadující česká šampionka, která v Městě Touškově mohla konečně provětrat mistrovský dres.

„Je super, že se konečně začalo závodit. Už jsem se nemohla dočkat,“ připustila juniorská reprezentantka.

Jak se za úspěch odmění?

„Největší odměnou je vítězství, neznám lepší pocit,“ prohlásila Holubová po triumfu na dobře známé trati.

Bydlí totiž v Městě Touškově. „Na okruh to mám půl kilometru a je to fakt hezká trať,“ říkala. „V zahraničí asi existují těžší okruhy, ale touškovský se k nim blíží. Jsou tu těžké kopce i obtížné technické pasáže,“ podotkla závodnice, kterou už za pár dní čeká v Peci pod Sněžkou znovu rvačka o české zlato.

„Obhajoba by byla hezká, tak uvidíme, jak mi to pojede. V Peci to bude kopcovitý závod s řadou prudkých stoupání, což mi sedí. V kopcích jezdím ráda,“ zdůraznila Holubová.

Vedle domácího šampionátu by se ráda ukázala také na mistrovství světa. „Světový šampionát se snad uskuteční v Rakousku jen asi tři sta kilometrů odsud a bylo by fajn tam startovat. Snad mi forma vydrží,“ přála si Adéla Holubová.

V souboji kadetek se rovněž vítězstvím blýskla Simona Spěšná z MS Bike Academy, kterou vede její otec a někdejší úspěšný reprezentant Milan Spěšný.

Zvítězila přesto, že jí vůbec nevyšel start. „Na první kopec jsem vyjela kolem dvacátého místa a ztrátu jsem pak tři kola doháněla. V závěru jsem v tom panujícím horku sice jela už z posledního, ale nechala jsme tam všechno a bylo z toho vítězství,“ těšilo plzeňskou bojovnici.

Nakonec druhou Nelu Viktorovou (Rouvy Specialized) setřásla vítězka teprve v závěrečném stoupání.

„Nelča byla fakt dobrá. Utrhla jsem jí až v úplně posledním prudkém kopci a náskok jsem udržela do cíle,“ uvedla členka Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Spěšná zvítězila o 9,5 sekundy. Bronzovou příčku si v mezinárodní konkurenci vybojovala její týmová kolegyně a touškovská rodačka Adéla Foltýnová. Šestá dojela Michaela Mitrychová (kola-bbm.cz).

Do závodu kadetů nastoupilo 93 jezdců a těsně pod stupni vítězů čtvrtý skončil Maxmilián Kerl z Author Teamu Stupno – klubu, v němž mimo jiné začínal reprezentant Ondřej Cink. Jiná členka stupenské líhně Lucie Grohová zvítězila mezi mladšími žačkami. V souboji starších žáků stoupal na nejvyšší stupínek Petr Zeman z pořádajícího Bike Clubu Město Touškov. Za zády nechal 106 soupeřů.