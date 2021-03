I hokejbalový svaz se pokoušel o restart soutěže a poslal žádost přes Národní sportovní agenturu na ministerstvo zdravotnictví.

Dosud ale nedošlo k žádnému výraznějšímu posunu a vzhledem k současné složitější situaci se nedá očekávat, že by se začalo hrát v nejbližších týdnech.

„Padají původní varianty, které přicházely v úvahu, že by se začalo hrát během března. Aktuálně máme takové informace, že až bude jasný termín startu soutěže, tak dostaneme čtrnáct dnů na přípravu, než se vše znovu spustí. Vzhledem k tomu, jaká je aktuálně v zemi situace, by to ale nemělo být dříve než o Velikonocích, což je na začátku dubna,“ vysvětluje předseda hokejbalového klubu HBC Plzeň Josef Kadaně, který i popsal tréninková činnost během koronavirového období.

„Dosud jsme trénovali individuálně nebo byly online tréninky, kdy plnili hráči jednotlivých kategorií různá cvičení. Bohužel toto období trvá už hodně dlouho a není jednoduché vymýšlet stále něco nového. Tento týden pojedeme proto individuálně, abychom společně s ostatními trenéry měli čas na to, vymyslet zase o něco pestřejší online cvičení,“ dodává Kadaně.