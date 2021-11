Pro některé týmy to tak rázem znamená velké komplikace, když jim vypadla řada hráčů. Hokejbalová extraliga měla tento víkend pokračovat posledním podzimním kolem, po němž byla v plánu zimní přestávka. Po zveřejnění podmínek se ale většina klubů dohodla, že si zápasy odloží až na jaro, kdy bude snad situace schůdnější. Rozhodly se pro to i oba týmy z Plzeňska.

„Dal jsem hned najevo, že za těchto podmínek neodehrajeme poslední podzimní kolo a to i se všemi důsledky, které mohly následovat, tedy že by utkání bylo zkontumováno. Těžko bychom skládali tým, kde nás trápí nejen covid, ale také jiný moribundus, který se nám už měsíc šíří kabinou. Hlavně se mi ale nelíbí, že o tom, kdo může a nemůže hrát, se rozhoduje zcela mimo hřiště. Mělo by být na každém, zda se chce, nebo nechce nechat očkovat," vysvětloval rázně dobřanský trenér Václav Šlehofer starší.

Utkání Šneků s Kertem bylo nakonec odloženo, když s tím souhlasil i druhý tým. „Po mém vyjádření jsem dostal brzy zprávu od pražského týmu, že jsou také pro odložení zápasu," dodal Šlehofer.

Starosti se skládáním sestavy by měli i v Plzni, která měla zamířit do Kladna. „Kdybychom museli nastoupit, těžko bychom hledali gólmana. Všechny tři, co máme, byli ze hry. S Kladnem jsme se ale bez problémů domluvili na přeložení zápasu, protože i oni nechtěli odehrát zápas, v němž by oba týmy měly zcela poslepovanou sestavu," přiznal kouč HBC Plzeň Stanislav Kastner.

Hokejová krajská liga by naopak měla pokračovat i dále. „Někdo je naočkovaný a někdo naopak covid prodělal v poslední době. Máme celkem na soupisce hráče na šest lajn, takže bychom neměli mít žádné problémy," řekl třemošenský útočník Martin Davídek, jenž bude absentovat kvůli zranění ramene.

Podobná situace je i v Kaznějově, Tachově nebo Domažlicích. Tato soutěž by tak měla pokračovat, pokud se znovu nějak razantně nezmění podmínky.

Hrát by se měly i nižší florbalové soutěže. V divizi, kde působí tři celky z Plzeňska, je situace o to zajímavější, že právě tento víkend by se měla odehrát polovina soutěže, která by při předčasném ukončení sezony měla stačit k uzavření výsledků a zajištění propustnosti soutěží, pokud by se v nejhorším možném scénáři další kola neodehrála. To se týká především dvou plzeňských celků, které se poslední roky snaží postoupit do národní ligy. Plzeňské Gorily jsou aktuálně na prvním místě své skupiny, Slavia Plzeň je hned o místo za nimi.

