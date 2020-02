Od pátku do neděle se poměřilo v hale na Košutce mezi sebou šest týmů. V základní části byli nejúspěšnější hráči Hradce Králové, kteří ztratili v pěti utkáních jen dva body, když remizovali s pořádající Plzní v úvodním zápase 2:2.

Jelikož Mečouni skončili druzí, finále nabídlo odvetu obou celků.

Souboj o celkové prvenství přinesl jen jedinou branku. V průběhu druhého poločasu (nehrálo se klasicky na tři třetiny, pozn. red.) poslal Východočechy do vedení Novák. Západočeši navýšili svůj tlak a přišpendlili svého soupeře u branky. Za záda hradeckého Bryknera nepřešel však ani jeden míček. Nejblíže byl plzeňský střelec Roušal, který orazítkoval jen brankovou konstrukci.

Hradec Králové se tak stal celkovým vítězem turnaje. Třetí místo získala slovenská Skalica, jež si poradila se švýcarským Oberwilem vysoko 5:1.

Pátou příčku obsadil bratislavský Ružinov, jenž zdolal Grenchen 4:1. Pro švýcarský celek to byl celkově nepovedený turnaj. Grenchen, v jehož dresu působí bývalý hráč Mečounů Jaroslav Pauer, prohrál všechny zápasy.

„Přestože jsme ve finále neuspěli, splnil turnaj přesně to, co jsme očekávali.Byla to výborná příprava na jarní část sezony a potěšilo mě, že naše výkonnost měla vzestupnou tendenci. Z hráčů chci vyzdvihnout juniora Zíku, jenž dostal šanci a zamotal mi svým výkonem hlavu,“ těšilo trenéra HBC Plzeň Josefa Kadaněho, který patřil i k hlavním organizátorům turnaje. „Mám jen pozitivní reakce od ostatních týmů. Bylo příjemné se konfrontovat s mezinárodními celky,“ dodal Josef Kadaně.

Finále: HBC Plzeň – Hradec Králové 0:1 (0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 21. Novák (Bacovský, P. Malý).

Sestava Plzně: Návara (Kráčina) – Hanuš, Vágner, Slanec, Ulč T., Vodrážka, Šmucer – Kunzmann, Vobruba, Roušal, Průcha, Zíka, Majer, Benedikt O., Hurt, Lokajíček, Pavlečka, Hýbl.

Celkové pořadí: 1. HBC Hradec Králové, 2. HBC Plzeň, 3. HBK Skalica, 4. Oberwil Rebells, 5. Leaders Ružinov Bratislava, 6. SHC Grenchen.

Allstars team: Peter Kučera (Skalica) – Lukáš Hanuš (Plzeň), Milan Sobol (Skalica) – Ondřej Lux (Hradec Králové), Adam Roušal (Plzeň), Raffaele Cioffo (Oberwil).