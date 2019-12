Během letní přestávky nedoznal kádr hokejbalových Šneků výrazných změn a mladý tým, který si vybojoval postup do extraligy, čekala náročná výzva.

Nováčkovi nenahrál ani úvodní los, když se během prvních kol utkal s předními celky soutěže. Po prvních vysokých porážkách se však svěřenci trenéra Václava Šlehofera nesložili a pokračovali v tvrdé práci.

Časem přišly i lepší výsledky. Dobřany dokázaly v domácím prostředí porazit týmy, které budou s nimi bojovat o záchranu. Naopak potrápily postupně i soupeře, kteří patří k tradičním extraligovým účastníkům.

Vše vyvrcholilo v posledním podzimním kole, kdy mužstvo z jihu Plzeňska překvapivě porazilo silné Pardubice 3:2.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Při přípravě nám zápas proti Kladnu hodně ukázal a úvodní vysoká porážka s Kertem nám také příliš nepomohla. Trvalo nějaká čtyři kola, než jsme se našli. Postupně jsme formovali naši sestavu a pracovali na zlepšení,“ říká na úvod trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

KLÍČOVÉ ZÁPASY DOBŘANY ZVLÁDLY

Šneci čekali do pátého kola na první bodový zisk, kdy v divokém zápase přestříleli Sudoměřice 7:6. Od této chvíle šly Dobřany výsledkově nahoru.

„Bylo patrné, že pro nás budou klíčové zápasy s Mostem a Kovem, které by měly stejně jako my bojovat o záchranu. Jsem rád, že jsme je zvládli, hodně nám to pomohlo. K tomu jsme uspěli i v divoké přestřelce proti Sudoměřicím, jež vše odstartovala,“ vysvětluje lodivod Šneků, jehož tým se postaral o velkou senzaci v posledním zápase, kdy zdolal silné Pardubice 3:2

„V závěru nás opět čekal náročný trojboj. Příliš jsme od těch zápasů neočekávali. O to jsme byli příjemně překvapení, že jsme sehráli s Plzní a Pardubicemi vyrovnané duely. Druhý zápas jsme navíc vyhráli, s těmi body jsme opravdu nepočítali,“ uznal trenér Dobřan, kterého potěšil zisk dvanácti bodů.

„Nečekali jsme, že jich budeme mít tolik. Je to pro nás zlato. Navíc důležitá vzpruha do přípravy a i pro hráče samotné, kteří si sami sobě dokázali, že mohou hrát s každým. Celý podzim byl pro nás obrovskou školou,“ je si vědom dobřanský lodivod, jenž však nechce usnout na vavřínech.

„Musíme i dál na sobě pracovat. Jsem rád, že máme mladý tým, který se stále bude zlepšovat. Přesto chceme citlivě přes zimu posílit. Vidím to na jednoho nebo dva hráče, ale rozhodně nechceme rozbít mužstvo, které odmakalo celý podzim,“ upozorňuje Václav Šlehofer.

Dobřanští Šneci se i po konci první části sezony udržují v kondici. Ostrou přípravu na jarní boje odstartují až po Novém roce.

„Budeme nadále trénovat. V plánu jsou přátelské zápasy, například se ženským reprezentačním výběrem. Vše završíme silvestrovským zápasem. Přípravu na jarní část sezony zahájíme začátkem ledna, abychom nic nepodcenili. Zpestříme si ji i zimními turnaji,“ odhaluje další plány kouč Dobřan.