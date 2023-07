Juniorským mistrem světa v hokejbale v kategorii U16, tedy do 16 let, se stal spolu s dalšími plzeňskými spoluhráči z HBC Plzeň Janem Krausem a Pavlem Novákem i Martin Král z Blovic.

Martin Král s vítězným pohárem v Liberci. | Foto: se svolením Martina Krále

Česká reprezentace do 16 let tak historicky poprvé získala na hokejbalovém mistrovství světa juniorů a juniorek, které se tentokrát konalo v Liberci od 28. června do 6. července, zlaté medaile. Cesta k titulu byla bez porážky, navíc obranná sestava, ve které Martin Král působil neinkasovala na celém mistrovství ani gól. „Když jsme vyhráli finále, tak to byl opravdu neskutečný pocit," vzpomíná Martin Král, který titul řádně oslavil s týmem i s rodinou.

„Doma mi velice fandí a podporují mě. Takže jsme to samozřejmě i oslavili, ale spíše klidněji, protože jsem ještě nebyl úplně ready," směje se Martin Král, který má na svém kontě už velkou řadu úspěchů. Například získal loni v utkání Evropského poháru reprezentace U16 zlatou medaili a současně obdržel Ocenění pro nejlepšího hráče v utkání se slovenským týmem.

K hokejbalu ho přivedl otec, který jej sám hrál a nyní jej trénuje. „V podstatě už si život bez tohoto sportu neumím představit, protože mu věnuji kromě povinných tréninků i každou volnou chvíli," říká mladý hokejbalista, který začínal s tímto sportem na hřišti v Třemošné. A jeho snem je vyhrát mistrovství světa v hokejbale i v mužské kategorii.