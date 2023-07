Na nedávném mistrovství ČR juniorů a dorostu v atletice byla Škoda Plzeň první v počtu získaných medailí. Stejného úspěchu dosáhla i na víkendovém domácím šampionátu do 22 let v Ostravě. Škodovka vybojovala pět zlatých, čtyři stříbrné a tři bronzové medaile.

Petra Sičaková. | Foto: ČAS/Adolf Horsinka

Oštěpařka Petra Sičaková vytvořila rekord mistrovství hodem 60,05 metru a vyhrála o více než sedm metrů. Dvacetiletá atletka se přitom nemohla dostat do pohody, přes 60 metrů hodila poprvé v životě, a to až posledním pokusem.

„Já jsem docela expert na nestabilní výkony. Jeden pokus byl jen 45 metrů, čemuž jsem nemohla uvěřit, nemělo by se to stávat. Poslední pokus byl hodně vymodlený. Neměla jsem pocit, že byl nějak extrémně dobrý, u čáry jsem balancovala. Když jsem slyšela, jak všichni jásají, bylo mně jasné, že jsem hodila daleko. To, že to bylo až za 60 metrů, je fakt pecka. Pořád jsem docela v šoku. Myslím si, že jsem dobře postavila nohy, počkala rukou a tam nahoře to asi fouklo,“ řekla ve videorozhovoru pro svazový web Petra Sičaková.

Ta se stala šestou českou šedesátimetrovou oštěpařkou. „Je to neskutečné ve dvaceti letech. Věděla jsem, že na to mám, ale netušila jsem, jestli letos, protože poslední závody jsem se docela trápila. Myslím si, že tohle mě nakopne,“ tvrdila Sičaková.

Škodovka získala dvacet medailí, štafeta dorostenek vyrovnala národní rekord

Úspěch na domácím mistrovství chce zopakovat na evropském šampionátu do 22 let (7. – 10. srpna). „Na postup z kalifikace by mělo stačit 53 metrů, takže je musím hodit, a nepředvádět to, co v Ostravě skoro celý závod. Mělo by to být v mých silách, pokud nebudu blbnout. Pak se ve finále poprat o co nejlepší výsledek. Myslím si, že medaile budou letos hodně vysoko. Před dvěma roky na ni stačilo 56 metrů. Letos jsme tři oštěpařky přes 60 metrů,“ prohlásila Petra Sičaková.

Zlatou medaili vybojovali ještě Linda Suchá (trojskok), koulař Tomáš Procházka, Daniela Volná (dálka) a štafeta žen 4x100 metrů.

Zajímavé klání se zrodilo v sektoru dálkařek, kde první čtyři místa obsadily atletky Škody Plzeň.

