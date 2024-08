Plzeňský jezdec rallye Václav Pech si na nedávné Barum rallye na Zlínsku vyzkoušel Škodu Fabii R5, s níž uzavíral první desítku celkového pořadí podniku zařazeného do seriálu mistrovství Evropy. Teď si otestuje Toyotu Yaris R5, hledání vozu pro příští sezonu pokračuje.

„V nejbližších dnech nás čeká ještě zkouška Toyoty Yaris R5, abychom měli co nejvíce informací o závodních speciálech všech značek při výběru techniky na příští sezonu,“ potvrdil Václav Pech po návratu ze Zlína. Se startem na Barum rallye, který vyústil i vzhledem k defektu na trati v konečné desáté místo, byl vcelku spokojený.

„Chtěli jsme co nejvíce poznat auto kategorie R5 v ostré soutěži a myslím, že se nám to tady docela podařilo,“ hlásil zkušený závodník z Plzně, i když připustil, že to nebylo nic jednoduchého. „Hlavně ze začátku jsem udělal pár jezdeckých chyb,“ připustil Václav Pech.

close info Zdroj: media Václav Pech zoom_in Plzeňská posádka Václav Pech - Petr Uhel na trati letošní Barum rallye s vozem Škoda Fabia R5.

„Při jedné takové se mi podařilo prorazit pneumatiku a byla z toho ztráta kolem jedné minuty,“ vrátil se ještě ke zmíněnému defektu. „Ale s každým kilometrem to bylo lepší a ke konci závodu jsme se s fabií už docela skamarádili i na mokru,“ usmíval se.

Předposledního podniku mistrovství ČR, který byl zároveň zařazený do seriálu mistrovství Evropy, se zúčastnila kompletní česká špička i velká mezinárodní konkurence na čele s úřadujícím evropským šampiónem Haydenem Paddonem z Nového Zélandu. Jelo se v úmorném horku s hrozbou lokálních bouřek, které pořádně potrápily nejenom posádky, ale i pořadatele. Ti museli dokonce jednu rychlostní zkoušku zrušit kvůli nesjízdnosti po průtrži mračen.

Posádka plzeňského EuroOil teamu dojela jako šestá z českých posádek, jen o místo za úřadujícím šampionem Janem Kopeckým. Barum Rallye vyhrál Dominik Stříteský.

Dalším závodem Václava Pecha bude ve druhé polovině září Rallye Pačejov, s jakým vozem na ni vyrazí?