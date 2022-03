„Před zápasem jsme si ukazovali jednu situaci a z úplně stejné jsme dostali první gól. To je pak těžké. Hned nato přišel druhý. To už si pak takové mužstvo jako Kert pohlídá. Ještě jsme snížili na 1:3 v dvojnásobné přesilovce. Pak jsme ale přišli o pokračující přesilovku hloupým vyloučením a soupeř navíc vstřelil čtvrtý gól. To už to bylo hotové,“ hodnotil zápas trenér Plzně Stanislav Kastner.

Tomu jeho svěřenci zatím nedělají žádnou velkou radost. „Rozdíl mezi oběma týmy byl velký. Rozhodně ale hlavy nevěšíme. Musíme si však uvědomit, že pokud si bude každý dělat na hřišti, co chce, a ne to, co si řekneme, tak cesta k lepším výsledkům nepovede,“ je si vědom lodivod Mečounů.

Třetiny: 0:2, 1:3, 1:3. Branky a nahrávky Plzně: 27. Hanuš (Chramosta, O. Benedikt), 33. Hanuš. Sestava Plzně: Kráčina – O. Benedikt, Chramosta, Hanuš, Poláček, Štípek, Ulč – Galla, Gřonka, Hurt, Kejř, Majer, Miksan, Reiser, Sus, Svoboda, Vobruba.

Dobřany zabojovaly, ale ztrátu nedotáhly