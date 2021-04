Sledovali tím také možnost pozvednout úroveň tohoto sportu, který v sobě skrývá velký potenciál. Beach Service nyní působí v Praze, v Pardubicích, v Benešově, v Českých Budějovicích a také v Plzni. O dění v týmu a v areálu plzeňského Sokola Letná jsme si povídali se šéftrenérem Milošem Takáčem.

Kdy vznikl v Plzni klubBeach Service?

V roce 2014 jsme se začali rozšiřovat po republice a samotný plzeňský areál vznikl o rok později, tedy v roce 2015. A za tu krátkou dobu už se povedlo vychovat úspěšné hráče. Například Jakuba Válu, který se svým parťákem v roce 2019 dokázal vybojovat na světovém okruhu FIVB v Ománu páté místo. Miloš Takáč.Zdroj: Archiv Beach Service

Kolik členů a hráčů v Plzni máte?

V Plzni jsme se v loňském létě rozrostli, vznikla nám nová skupina malých dětí. Trénujeme taky skupinu mládeže, dospělé a máme i výkonnostní skupinu. Hráčů a členů máme momentálně v Plzni kolem sedmdesáti.

Daří se vám přilákat děti do vašeho oddílu?

Poměrně ano. Druhá nejpočetnější skupina v klubu je právě nově vzniklá skupina malých dětí. Jsme moc rádi a věříme, že z nich jednou budou skvělí beachvolejbalisté nebo klidně sportovci s jiným zaměřením. Naším cílem je děti se sportem seznámit, naučit je nadchnout se pro beachvolejbla a ten si zamilovat, zapojit je do party a udržet je v pohybu po celý život.

Je zájem o beachvolejbal?

Ano, popularita tohoto sportu pořád stoupá. Beach volejbal je pravidelně nejsledovanějším sportem olympiády. O jeho největší boom se postaraly Markéta Sluková s Kristýnou Kolocovou, které v roce 2012 v Londýně vybojovaly úžasné páté místo. Beach je atraktivní sport, který můžete hrát celoročně. Nepotřebujete žádné speciální vybavení. A vzhledem k tomu, že se dá hrát dva na dva, tak sehnat parťáky na hru taky nebývá těžké.

Jak probíhá nábor? Na co lákáte nováčky?

Prakticky po celý rok pořádáme nábory. Je tedy možné se do našeho klubu přihlásit kdykoliv. Nováčkům nabízíme zkušební trénink zdarma. Případně pak doporučujeme, aby se noví zájemci zapojili do našich letních příměstských táborů, kde s námi stráví nabitý týden plný sportu, zábavy a her.

Kde máte své zázemí?

V Plzni máme kurty v areálu TJ Sokol Letná, jehož součástí je i restaurace, díky čemuž je to ideální místo jak na trénování výkonnostních sportovců, tak i pro aktivní odpočinek po škole nebo práci.

Vše je zaměřeno na soutěžení, nebo si mohou přijít zájemci i jen tak zahrát?

V plzeňském areálu je možné si pronajmout kurt a přijít si zahrát. Většina hráčů se pak chce stejně stát členem, protože potom může chodit hrát prakticky kdykoli, a navíc má v členství i tréninky a další výhody.

Situace v letošním roce je nadále hodně nejistá. Jaké máte přesto cíle?

Především bychom se už moc rádi vrátili na písek. Bylo by super, kdyby bylo léto se vším všudy: turnaje, kempy a další společné akce. V květnu a v září připravujeme soustředění v Itálii, to bychom také rádi uskutečnili. Hlavním cílem asi bude všechny zase rozhýbat, dostat je do formy, dát jim nějaký řád a skrze pocity po tréninku, po zápase a po společně strávených chvílích jim připomenout, jak skvěle jsme se měli, než jsme byli odříznuti.