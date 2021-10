Futsalisté Interobalu Plzeň, úřadující čeští šampioni, vyrazili v úterý dopoledne vstříc novému dobrodružství. Poté, co získali poprvé v historii klubu mistrovský titul, si zajistili také premiérovou účast v Lize mistrů.

GENERÁLKA. V posledním ligovém zápase před Ligou mistrů vyhrál Interobal minulý čtvrtek na Spartě 5:2. Na snímku je plzeňský Michal Seidler v souboji s kolumbijským futsalistou Angelottem Carou. Další Jihoameričany teď potká v Itálii. | Foto: Foto: FB Interobal Plzeň

„Je to historická událost, všichni se na to těšíme. Věřím, že si to užijeme,“ prohlásil před cestou do Itálie trenér plzeňských futsalistů Marek Kopecký. A to i navzdory tomu, že je ve skupině v italském Rimini čekají nesmírně těžcí soupeři. Kazašský Kairat Almaty, domácí Pesara a ruská Ťjumeň.