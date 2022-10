Za cílem se plzeňská triatlonistka sesula k zemi, vstřebávala bolest, ale cítila i radost. Souboj na tratích 1,5 km plavání, 30 km cyklistiky na horském kole a 10 km běhu v horách u italského Molvena dokončila jako devátá. V čase 3:34:10 hodiny, s odstupem za vítěznou Solenne Billouinovou z Francie (3:11:05).

„Jsem spokojená a vděčná za pozici v Top ten v mém jediném MS Xterra v kategorii Elite, a ještě extra našlapané hvězdami. Veliké díky mým nejbližším. Je čas být zase hlavně mámou a manželkou,“ komentovala Zemanová svůj výkon.

Jindřiška Zemanová, na snímku ze short tracku, se na MS v Molvenu loučila s profikariérou.Zdroj: archiv J. Zemanové

Jen na vysvětlenou.

V juniorském věku Zemanová ještě pod dívčím jménem Bejstová zářila na mezinárodní scéně v triatlonu i v závodech horských kol. Jenže poté vlivem okolností ze závodních drah nadlouho zmizela, ale dokázala se vrátit. S plnou parádou. Až tak, že se jako vdaná paní a máma stala při zaměstnání dvojnásobnou mistryní světa Xterra mezi amatérkami. A triumfy na Havaji ji postrčily k rozhodnutí jít mezi profesionálky. I když dál se starostmi v práci a kolem rodiny. Navíc do toho ještě vpadl covid s uzávěrami a omezeními. I tak se Zemanová dokázala prosadit.

„Žiju svůj druhý sportovní život,“ říkávala s úsměvem členka Triatlonu Plzeň.

Loni v Řecku poprvé vyhrála závod Světového poháru a úžasný příběh psala i letos. Sezonu rozjela třetím místem v Řecku, aby pak v Itálii u jezera Lago di Garda slavila další vítězství v sérii. Ještě ve Francii skončila česká šampionka pátá, do desítky se vmáčkla i doma v Prachaticích a v německém Zittau, jenže za to platila enormním vyčerpáním.

„Byla jsem strašně unavená a ztratila jsem úplně chuť do sportu. Nejspíš jsem moc chtěla a přehnala to s tréninkem. Přece jen regenerace nebyla taková, jak by si tělo zasloužilo. A léta taky nezastavím,“ hledala vysvětlení závodnice, která nedávno slavila 42. narozeniny.

I tak byla odhodlaná se na světovém šampionátu, mimo jiné prvním mimo Havaj, rozloučit se ctí. „Nechala jsem odpočinout tělo, srovnala jsem si hlavu, a ačkoliv jsem si nedávala přehnané cíle, v desítce jsem chtěla být,“ přiznávala.

Zemanová v cíli (vlevo) v objetí soupeřky.Zdroj: archiv J. Zemanové

V nabité konkurenci jí paradoxně pomohlo nevlídné počasí panující v Dolomitech. „Dva dny před závodem v kuse lilo, na trati kola to klouzalo a rozhodovala technika. Což bylo lepší, než kdyby se jelo na suchu, a bylo by to hlavně o síle,“ říkala.

Boj o místo v desítce v běžeckém závěru byl ještě krušný. „Myslela jsem, že běžím desátá, a když jsem viděla, že mě dobíhá jedna ze soupeřek, tak jsem do toho šlapala, co šlo. Chtěla jsem desítku udržet, a přitom jsem byla devátá,“ usmívala se Zemanová.

Další den pak unavená skončila v short tracku sedmnáctá. „Byl to závod ve znamení krásného počasí, velké únavy, super atmosféry a celkového pátého místa v ShortTrack seriálu 2022,“ konstatovala česká reprezentantka.

S profikariérou končí, nikoliv však se sportem. „Bez pohybu bych nemohla být. Ale nechci už přípravě věnovat tolik času, a ještě na úkor rodiny. Třeba zkusím etapáček na horském kole nebo horský běh, ale v plánu mám i výlety po kopcích s manželem a synkem. I na to se těším,“ uzavřela Zemanová.

