Na čele ligové tabulky tak pokračují brankové dostihy mezi Plzní a Chrudimí, která ve stejný čas vyhrála na palubovce Nejzbachu Vysoké Mýto podobně hladce 16:4. Tři kola před koncem základní části 1. Futsal ligy mají oba soupeři shodně 51 bodů, ale Interobal má o osm gólů lepší skóre.

Tomáši, sledovali jste po očku vývoj skóre v zápasu Chrudimi?

Myslím, že Jakub Hodek (vedoucí družstva) a nový asistent Michal Štrajt měli přehled, ale my hráči ne. Jen jsme věděli výsledek v poločase a pak i ten konečný, protože když oni skončili, tak nám zbývaly ještě tři minuty. Trenér Kopecký říkal, že musíme přidat ještě aspoň jeden gól.

A to se také povedlo, takže skóre máte o osm gólů lepší. Bude cíl pro zbytek základní části nastřílet co nejvíc gólů a udržet se v čele?

Přesně tak, navíc Chrudim bude mít těžší soupeře. Ale my si musíme pořád jet to svoje – vyhrávat, dávat góly, ale zároveň také myslet na obranu, protože každá branka je důležitá a může rozhodovat.

Vy se vracíte po vážném zranění. Jaký byl ten rok bez futsalu?

Hodně náročný. Nesnáším posilovnu a teď jsem tam byl hodně často, potom se k tomu přidalo plavání, kolo. Teprve později jsem se mohl připojit k týmu.

Neztrácel jste během rekonvalescence víru, že se vrátíte na palubovky?

Jenom jednou jsem se hodně bál, když mi v operovaném koleně na fyzio křuplo, až jsem měl slzy v očích. Ale řekli, že je to normální, že se to stává. Jinak jsem věřil pořád. Nejtěžší byly první dny, po operaci už bylo jasné, že musím makat, abych se vrátil.

A jaké jsou vaše pocity teď, je to hodně o psychice?

Pořád mám to zranění trochu v hlavě. I teď proti Mělníku jsem chodil do soubojů opatrněji. Možná i proto jsem pálil šance, herně to ještě není ono. Ale koleno cítím méně a méně. Jen potřebuju naposilovat sval, střela ještě není taková, jak bych chtěl. Ale přezul jsem sálovky a pak jsem dal aspoň jeden gól.

