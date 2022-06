Olympionička z Tokia byla napsaná i na závod 1 500 metrů, ale ve skutečnosti ho neměla v plánu. „Jedině kdyby družstvo propadlo, tak bychom se to snažili zachránit. Ale družstvo se drželo dobře a bude rozumnější se připravovat na maraton. Ten mě čeká 18. července, takže už není moc času,“ vysvětlila Tereza Hrochová.

Ženy plzeňské Škody obsadily ve druhém extraligovém kole solidní druhé místo.

Hrochová se koncem tohoto týdne opět přesune do Rakouska na soustředění. „Měla bych ještě přijet na jeden závod a pak už se budeme vracet kvůli odletu na mistrovství světa,“ popsala program elitní česká atletka.

Dvakrát druhé místo. Škodovce se dařilo. Strhující bitva výškařů

V Rakousku trénuje ve vysoké nadmořské výšce, takže předminulý týden tam sněžilo. „Počasí kolem třiceti stupňů, které je v Plzni, je velmi rozdílné oproti tomu, co jsem zažívala poslední týden,“ usmívala se rodačkaz České Lípy.

Měsíc po mistrovství světa v americkém Oregonu se uskuteční evropský šampionát v Mnichově. „Dva maratony měsíc po sobě není úplně běžné, co jsem tak pochopila od ostatních závodníků a závodnic. Ale jdu do toho a budu se snažit na obou akcích podat ty nejlepší výkony,“ slíbila Tereza Hrochová.

Svůj první maraton přitom běžela téměř přesně před rokem. V květnu 2021 S7 Marathon (RUN2GETHER) ve Styrii, kde doběhla druhá a zároveň splnila limit na olympiádu v Tokiu.

„Na olympijských hrách jsem startovala v maratonu, ale s umístěním a s časem to úplně nedopadlo. I vzhledem k tomu, že mě tam pár hodin před startem postihl takový zdravotní kolaps. Takže v Japonsku to nebylo podle mých představ. Jediným pozitivem bylo to, že jsem závod dokončila. Doufám, že teď to bude mnohem lepší,“ přeje si Tereza Hrochová.

Hrochová vyhrála MČR v půlmaratonu, Marčík doběhl druhý