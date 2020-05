Je pak doplní hráčky z Kynžvartu a Tachova, které už za HC Plzeň nastupovaly.

„Budeme hrát první ligu starších dorostenek, protože do žen postoupila pouze jedna dívka. Takže děvčata ještě nechám příští sezonu hrát v dorostenkách,“ uvedla prezidentka HC Plzeň Libuše Škvařilová.

Na sezonu 2021/2022 bude nejspíš muset přihlásit družstvo žen až do druhé ligy Západ, nikoliv do první ligy, kterou HC Plzeň naposledy hrálo v ročníku 2018/2019. „Věřím, že po roce postoupíme. Bude to těžké, ale nedá se nic dělat,“ dodala.

Klub, který v roce 2002 založili manželé Milan a Libuše Škvařilovi, má s podobným modelem výchovy mladých hráček pro ligu žen zkušenost. „Před osmnácti lety jsem začínala s minižačkami, s kterými jsme pak hrály žákovské soutěže, ligu mladších a starších dorostenek, první ligu žen a postoupily jsme až do „whilky“ (česko-slovenská nejvyšší soutěž žen – pozn. aut.). Vybojovávaly jsme postupy, což zkusím se současnými dorostenkami potom v ženách,“ řekla Škvařilová.

HC Plzeň před minulou sezonou přenechal první ligu Kynžvartu, kam uvolnil i některé hráčky. „Jsme domluvené, že až budeme hrát soutěž žen, začneme je stahovat. Ale dám jim šanci, aby hrály vyšší soutěž s tím, že nám budou vypomáhat ve druhé lize,“ prozradila Libuše Škvařilová.

HC Plzeň přerušil činnost družstva žen vloni kvůli nedostatku hráček.