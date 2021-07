Mistrům házenkářského play-off 2021 extraligy odstartovala nejméně oblíbená část roku. Talent tým Plzeňského kraje v pondělí v podvečer rozjel šestitýdenní letní přípravu, během níž bude trénovat dvoufázově a odehraje šest přátelských zápasů. Na začátku přípravy bude chybět Jan Chmelík, který rehabilituje se zraněnou nohou.

Házenkářští šampioni zahájili letní přípravu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Dopoledne budou házenkáři Plzně střídat běhání na atletickém stadionu s posilovnou a odpoledne přijdou na program házenkářské věci v hale. „Atletickou a posilovací část tréninků připravil kondiční trenér Áda Blecha. Této části přípravy se budeme věnovat až do posledního týdne, ale dávky budou úměrné fázi přípravy. Takže v prvních dvou týdnech to bude trochu jiné než v posledních týdnech před startem extraligové sezony. Týden od 30. srpna už nepočítám za letní přípravu, protože to už budeme všechno směřovat na první zápas 5. září proti Novému Veselí,“ řekl trenér Talent týmu Plzeňského kraje Petr Štochl.