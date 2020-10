Její život se točí okolo házené. „Už od svých třech let jsem věděla, že se můj život bude ubírat sportovním směrem,“ řekla před časem Libuše Škvařilová,

Hráčskou kariéru odstartovala v ČSAD Plzeň, v dorostu přestoupila do Slavie VŠ Plzeň. Byla dorosteneckou a juniorskou reprezentantkou a členkou národního týmu žen. V roce 1975 odešla do Tatranu Střešovice, ale po dvou letech se vrátila do Plzně. Jako hráčka začala trénovat děti, do roku 1992 byla trenérkou, hráčkou a krátkodobě hrála v Dánsku.

V roce 1994 začala trénovat ženy Slavie VŠ Plzeň a mnoho let trénovala výběr Plzeňského kraje. S manželem Milanem založila v roce 2002 házenkářský klub HC Plzeň. Vyhrála anketu Trenérka Plzně roku 2011. Vloni na podzim byla uvedena do Dvorany slávy hejtmana Plzeňského kraje.

Libuše Škvařilová vychovala řadu reprezentantů a kvalitních hráčů a hráček (například Markéta Jeřábková, Dominika Zachová či Milan Škvařil).

V jejím úsilí jí pomáhá manžel Milan, s nímž založila právě HC Plzeň. „My jsme házenou postižení,“ uvedla s úsměvem vloni pro Deník.

Manželé Škvařilovi přivedli k házené i syna Milana, který je hráčem Talent týmu Plzeňského kraje. Z prvního manželství má syna Jiřího Kováříka. Radost jí dělají čtyři vnoučata. Kromě práce v HC Plzeň má Libuše Škvařilová na starosti koordinaci domácích utkání Talent týmu Plzeňského kraje.