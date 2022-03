Do druhé půle vstoupily Západočešky výborně a třemi góly v řadě skóre otočily. „Jenže v následné pasáži jsme udělali hodně zbytečných chyb a nechali jsme soupeře dát čtyři branky za sebou,“ mrzí Řezáče.

Velký boj do posledních minut plzeňský kouč očekával. „Postavení Zlína v tabulce neodpovídá jeho výkonnosti. Těší mě, že jsme se nepoložili, vzali si vedení zpět a vítězství už jsme si nenechali ujít,“ říká Řezáč. Plzeňanky pět minut před koncem vedly o tři góly a soupeř skóre jen korigoval.

S výkonem Západočešek ale nebyl Řezáč stoprocentně spokojen. „Představoval jsem si větší náskok. Stále to není ono. Ale pomalu se přibližujeme k výkonům z podzimu. Minimálně po stránce bojovnosti,“ těší trenéra.

Házenkářky získaly povinné dva body. Teď na Plzeňanky čeká Zlín

Plzeňské házenkářky sehrály čtvrtý duel za dva týdny a na únavě je to podle Řezáče znát. „Holky toho mají plné zuby. O to je vítězství cennější. Musí nás zdravě nakopnout a psychicky zvednout. Dokázali jsme si, že nelehkého soupeře umíme porazit,“ vyzdvihuje.

Díky vítězství tak Západočeškám zůstala reálná šance porvat se o postup do play off, do kterého postupují čtyři nejlepší české týmy tabulky. „Na dálku si to o postup rozdáme s Olomoucí. Bude to kdo s koho,“ ví Řezáč.

Plzeň v posledních třech zápasech jede na Slavii a do Chorzówa a doma vyzve Písek. A Řezáč očekává další náročné duely. „Všechna utkání budou důležitá. A budou se nejspíš odvíjet v podobném duchu, tak snad si z nich znovu odvezeme výhry,“ dodává kouč.

Autor: Matěj Vybíral