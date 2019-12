Zatímco svěřenkyně trenéra Richarda Řezáče po sestupu z česko-slovenské MOL ligy jasně vládnou druhé nejvyšší soutěži a mají nakročeno do bráže, Kunovicím patří zatím šestá příčka, ale doma budou nepříjemným soupeřem.

Jenže házenkářky DHC Plzeň ještě v této sezoně nepoznaly hořkost porážky, ztratily jen bod za remízu v Jindřichově Hradci.

„Zatím se nám daří naplňovat cíl a já doufám, že se nestane nic, co by nás zabrzdilo,“ uvedl trenér Richard Řezáč. „Liga ale bude ještě dlouhá, my neusínáme,“ dodal kouč DHC Plzeň.