A absence důležitých hráček byla znát. Olomouc přijela v plné sestavě i s novopečenými reprezentantkami Kašpárkovou, Přikrylovou a Kubálkovou a od začátku diktovala tempo.

V 15. minutě Zora vedla 10:2, ve 21. dokonce 14:4. „Chtěli jsme na hřišti nechat maximum, ale to se nám nepodařilo. V prvních dvaceti minutách jsme zápas soupeři odevzdali. Od té doby se utkání dohrávalo, což mě mrzí,“ hodnotí duel trenér Západočešek Richard Řezáč.

Plzeň se trápila zejména v útoku. Udělala 18 technických chyb, které hostující hráčky trestaly z brejků. „Připraveni jsme byli, ale neplnili jsme taktické pokyny. V ofenzivě jsme byli absolutně bezzubí a nedokázali jsme si vytvořit dobré šance,“ říká Řezáč.

V závěru prvního poločasu se sice domácí házenkářky dotáhly na rozdíl šesti gólů, ale od začátku druhé půle už znovu dominovala Olomouc, která si nakonec došla pro vítězství 27:15. „A prohra mohla být ještě vyšší nebýt brankářky,“ chválí Řezáč výkon osmnáctileté Michaely Malé, jež naskočila z lavičky a předvedla mnoho výborných zákroků. Zápas se jí však povedl jako jedné z mála.

Západočešky čekají v základní části už jen dva těžké duely na slovenské půdě proti Šaľe na aprílový čtvrtek a Michalovcům v sobotu 10.4. „Zápasy můžeme použít jako kvalitní přípravu na play out. Musíme ale hlavně doléčit zranění klíčových hráček,“ zdůrazňuje Řezáč.

Poté už Plzeň bude bojovat o udržení. Zatím si drží čtyřbodový náskok na Hodonín, ale kouč Západočešek varuje, že play out nebude rozhodně nic lehkého. „Bude se hrát stále středa–sobota, stejně jako před dvěma lety, kdy jsme play out nezvládli a sestoupili. Snad se to nebude opakovat. Zkušenosti už máme, ale musíme si lépe nastavit mysl,“ dodává Řezáč.

Autor: Matěj Vybíral