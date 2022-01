Západočešky jsou v tabulce páté a jako třetí nejlepší český celek interligy se drží na postupové příčce do play-off. Chorzów je jedenáctý, ale trenér DHC Plzeň Richard Řezáč Polky nepodceňuje. „Chorzów je velice specifické mladé družstvo. Na první pohled je alarmující to, že od 5. kola je schopné pravidelně dávat přes třicet branek za zápas. Takže v útoku má svoji kvalitu a my se musíme připravit na rychlou házenou,“ uvedl Řezáč.

Marodka je víceméně prázdná, a tak plzeňský kouč bude mít k dispozici co nejsilnější sestavu. „Do tréninku se po zranění vrátila Kantnerová, ale její zápasové zatížení bude možné až někdy kolem play-off či play-out,“ řekl trenér DHC Plzeň.

I když MOL liga měla téměř dvouměsíční přestávku, plzeňské házenkářky úplně nevypadly ze zápasového tempa. „Odehráli jsme tři přátelská utkání se Slavií Praha, abychom udrželi holky v maximální pohotovosti. První zápas byl na konci listopadu, druhý na začátku prosince a poslední 29. prosince,“ popsal Řezáč.

Během reprezentační přestávky se podle Řezáče družstvo snažilo dobít baterky. „Trénovali jsme do 21. prosince a pak od 27. prosince. Tréninky byly zaměřeny spíše na individuální činnosti jednotlivce. Jelikož jsme měli reprezentantky na srazech, byl tím tréninkový režim omezený,“ tvrdil trenér plzeňských házenkářek.

Zpočátku na trénincích postrádal hlavně brankářky Karin Řezáčovou a Michaelu Malou, které reprezentovaly Česko na mistrovství světa ve Španělsku. „Na tréninku byla jen Mancellari, takže jsme tréninky měli uzpůsobené tak, že jsme brankářky nepotřebovali,“ vysvětlil Řezáč.

Ve dvou přípravných utkáních se Slavií chytala Eva Mancellari, na poslední zápas měla Plzeň už k dispozici Řezáčovou a Malou.

Dvacetiletá Řezáčová měla být na světovém šampionátu jako třetí brankářka, ale ze zdravotních důvodů do Španělska neodcestovala Hana Mučková, a tak plzeňská brankářka plnila roli dvojky za Petrou Kudláčkovou. Na uvolněné místo třetí gólmanky povolal trenér národního týmu Jan Bašný osmnáctiletou juniorskou reprezentantku Michaelu Malou.

Jak těžké je pro trenéra Richarda Řezáče vybírat mezi dvěma reprezentantkami tu, které dá důvěru v brance?

„Probíráme to s Radkem Motlíkem (trenér brankářek DHC Plzeň, pozn. aut.). Těžké to je a není. MOLka má kvalitu a Míša Malá je stále juniorka, takže si ještě nemyslíme, že je úplně připravená nastupovat do těžkých utkání. Nicméně prostoru bude dostávat čím dál víc. Karin v podstatě také sbírá zkušenosti. Takže většinou je to o pocitu, která z holek je lépe připravena,“ sdělil Richard Řezáč.

