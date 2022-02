První poločas skončil smírně 12:12. DHC Plzeň v něm přitom vedl až o tři branky 9:6 a 10:7. Jenže čtyři vteřiny před koncem úvodního poločasu se Hodonín dostal do jednogólového náskoku, který v poslední vteřině vymazala Linda Galušková.

Do 10. minuty druhé půle DHC prohrával 15:17, ale čtyřmi brankami za sebou se dostal do trháku 19:17. Západočešky si vedení už pohlídaly do konce duelu. Svěřenkyně trenéra Richarda Řezáče totiž za stavu 22:21 zvládly závěrečnou desetiminutovku. V 58. minutě si zajistily klid a dva body gólem na 27:23. Hodonín jen korigoval na konečných 27:25.

Ve čtvrtek od 16 hodin v hale 31. ZŠ na Lochotíně DHC Plzeň hostí Michalovce.

DHC Plzeň - Hodonín 27:25 (12:12).

Vyloučení: 3:3. ŽK: 1:3. Sedmimetrové hody: 2/1:4/2.

Sestava a branky DHC: Řezáčová, Malá - L. Galušková 7/1, Kepková 5, Franzová 4, V. Galušková 3, Bušauerová 2, Lásková 2, Šmrhová 1, D. Galušková 1, Melicharová 1, Vlachová 1, Kantnerová, Formanová, Tomanová.

Házenkářky porazily Hodonín o jediný gól