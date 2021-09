Házenkářky DHC Plzeň sice nezachytily úvod utkání a hned prohrávaly 0:3, později 5:9, pěti góly v řadě ale dokázaly skóre otočit. „Byla to úžasná pasáž. Obrat nás nakopl. Škoda, že brzy skončil poločas a nezvládly jsme si vypracovat náskok. Ale viděly jsme, že i s Mostem se můžeme měřit,“ hodnotí spojka Denisa Franzová, která se v utkání prosadila čtyřikrát.

Do šaten se šlo za stavu 13:13. Nerozhodný výsledek platil i v úvodu druhé půle. „Do 40. minuty jsme plnily pokyny trenéra a Most jsme opravdu potrápily,“ těšilo Franzovou. Jenže závěr se více povedl hostujícím hráčkám, které si nakonec došly pro jasné vítězství. „Předvedly jsme naši, z minulé sezony pověstnou, desetiminutovku hrůzy. Házely jsme jim míče do rukou, kupily jsme technické chyby. Pak už jsme neměly čas ani sílu se dostat zpátky bez zápasu,“ štve 21letou spojku.

Podle ní rozhodla o výsledku hlavně šířka kádru. „Za Most může nastoupit úplně každá hráčka a při střídání není poznat rozdíl v kvalitě. Nám chybělo rozložení sil,“ myslí si Franzová, která dodává, že k vítězství by Západočešky musely předvést výkon na hranici možností. „Chtěly jsme ukázat divákům naši neporazitelnost a vybojovat aspoň bod. Fanoušci jsou skvělí a fandí celý zápas, remízu by si zasloužili,“ pokračuje Franzová.

I přes prohru mohou být plzeňské házenkářky s úvodem ročníku spokojeny. Oproti loňské sezoně dokáží trápit i porážet favority. Hlavním důvodem je podle Franzové příchod Veroniky Galuškové, jedné z nejkvalitnějších spojek soutěže, která za čtyři duely nastřílela 31 branek. „Všechny kolem ní rosteme. Zvedla tým a posouvá naše výkony každým zápasem. Získáváme sebedůvěru. A také víme, že když se nám nedaří, máme oporu, která nás potáhne,“ chválí Franzová.

Západočešky se pokusí na dobrý výkon proti Mostu navázat v sobotu, kdy je pocestují na palubovku slovenského nováčka Stupavy. „Čeká nás regenerační trénink, jen se protáhneme a zpevníme tělo. Máme nové fyzioterapeuty, se kterými se spolupracuje úžasně. V pátek už si normálně zatrénujeme, připravíme se na zápas. A v sobotu si jedeme pro dva body!“ velí Franzová.

Matěj Vybíral