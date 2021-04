„Zápas byl těžký i z důvodu cestování. Utkání jsme museli zvládnout v okleštěné sestavě. Vyzkoušeli jsme si několik věcí, které už připravujeme na play-out. Holky předvedly lepší i horší pasáže.

ichalovce šetřily sílu na nedělní zápas proti Slavii, takže i průběh se vyvíjel podle aktuálních sestav na hřišti. Zapojili jsme všechny hráčky, aby si osahaly prvky z tréninků. Takže z pohledu výsledku prohra o čtrnáct branek není katastrofa,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Západočešky prohrály první poločas 12:19. Ve druhé půli Michalovce svůj náskok zdvojnásobily.

Po základní části se česko-slovenská MOL liga rozdělí na česká a slovenská družstva. Čtyři nejlepší tuzemské týmy budou hrát o titul, nejhorší čtveřice se utká o udržení – dvakrát každý s každým. Sestupuje poslední. DHC Plzeň má na poslední Hodonín čtyřbodový náskok.

„Do play-out potřebujeme určitě zlepšit přechodovou fázi, v níž pořád děláme drobné chyby, které nás stojí lepší zakončení. Stále se potýkáme s velkým počtem technických chyb, obzvlášť v přihrávkách. Na tom budeme muset hodně zapracovat,“ nastínil Řezáč plán tréninků před boji o udržení.

Trenéra Plzně naopak těší zlepšující se spolupráce obrany s brankářkami. „V tom se posouváme dopředu,“ dodal Řezáč.

Je přesvědčen, že do začátku zápasů play-out se vyprázdní marodka. „Hráčky se postupně začínají zapojovat do tréninků. Některé rehabilitují, ale během deseti dnů by měly být všechny ve stoprocentním tréninku. Do prvního utkání play-out máme tři týdny, což je dost času na to, abychom dostali hráčky do pohody a aby nám pomohly,“ uzavřel Richard Řezáč.