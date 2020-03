Západočešky vedou soutěž o čtyři body před druhým Havlíčkovým Brodem, který má odehráno o zápas více.

Poslední Bohunice favoritkám nic nedarovaly, a tak první poločas skončil nejtěsnějším rozdílem 15:14 pro Plzeňanky. „Utkání se vyvíjelo dle našeho odhadu. V prvním poločase jsme se dostali do výraznějšího vedení, které ale rázem zmizelo kvůli našim chybám a zbrklosti. Působilo to na mě trochu, jako by holky chtěly utkání rozhodnout co nejdříve, aby ho pak mohly v klidu dohrát. Opak byl ale pravdou,“ řekl klubovému webu trenér Richard Řezáč.

Ve druhé půli náskok DHC narostl na konečných 27:23. „Zápas se začal lámat až okolo 40. minuty, kdy jsme prolomili soupeřův odpor naší disciplinovanou a trpělivou hrou. Na závěr ještě přišly důležité zákroky brankářky a rozhodli jsme tak o zisku dvou bodů,“ potěšilo trenéra Řezáče.

Příští zápas hraje DHC Plzeň v sobotu od 15.00 hodin doma proti Kynžvartu.

„Jako prémii jsme se rozhodli dát děvčatům jeden den volna navíc. S tréninkem začneme v úterý. Vzhledem k situaci v tabulce bude utkání s Kynžvartem velmi důležité,“ dodal Richard Řezáč.

Bohunice⋌23

DHC Plzeň⋌27

Poločas: 14:15. Vyloučení: 6:3. ŽK: 2:2.

Sestava a branky DHC: Šlehoferová, Řezáčová – Kepková 1, Šmrhová 4, Bušauerová 7, Formanová, Drozdová L., Franzová 7, Galušková L. 6/1, Lásková, Galušková D., Ferencová 1, Slabá 1.