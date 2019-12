Plzeňanky položily základ vítězství už v první půli, kterou vyhrály 13:8. Ve druhé třicetiminutovce hostující hráčky navýšily pětigólový rozdíl na celkových šest branek – 23:17. „S výsledkem jsme spokojení, protože jsme nastoupili v omezené sestavě a pouze s jednou brankářkou. Takže jsme měli trochu obavy o výsledek, ale dokázali jsme se popasovat se soupeřem v obraně a z toho jsme mohli vytěžit protiútoky, v nichž jsme byli gólově úspěšní. Dokázali jsme nahradit absentující brankářky, protože Skuhrová měla fantastickou úspěšnost – asi 55 procent chycených střel, což holky zvedlo k dobrému výkonu a cennému vítězství,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

DHC Plzeň vede prvoligovou tabulku o pět bodů před druhým SK UP Olomouc. Vítězky ligy postoupí do nejvyšší MOL ligy. „Tabulka vypadá pěkně, ale pět bodů neznamená vůbec nic, protože jsme teprve v půlce soutěže. Zdravotní stav hráček se mění každou chvilku, takže do jarní části si musíme přát zdraví a potom můžeme pomýšlet na postup. Zatím se nám daří naplňovat cíl a já doufám, že se nestane nic, co by nás zabrzdilo,“ uvedl Řezáč.

Podle něj si i hráčky uvědomují, že jsou jen v polovině cesty za postupem a že zatím není nic hotovo. „Liga bude ještě dlouhá a v zápasech stále máme rezervy, které si pořád musíme vysvětlovat. Takže práce je stále hodně a my určitě neusínáme,“ dodal trenér plzeňského DHC.

V sobotním 11. kole hrají házenkářky opět venku, a to v Kunovicích. Poté následuje dvouměsíční přestávka.

H. Brod - DHC Plzeň 17:23

Poločas: 8:13. Vyloučení: 2:3. ŽK: 2:1. Diváci: 45.

Sestava a branky DHC: Skuhrová – Kepková 3, Šmrhová 3, Formanová 1, Franzová 1, L. Galušková 7/2, Lásková 1, D. Galušková, P. Drozdová 3, Ferencová 2, Slabá 2.