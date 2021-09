Do poloviny prvního poločasu byl stav nerozhodný. Poté se Plzeňanky pěti góly za sebou utrhly do vedení 10:5. Poločas skončil výsledkem 13:9.

Po změně stran náskok hostujících házenkářek narůstal, nejvýše na rozdíl osmnácti branek. DHC Plzeň nakonec zvítězil 34:17.

„Utkání jsme zvládli, ale nerodilo se to lehce. Bylo to utkání dvou poločasů. Museli jsme v kabině zvýšit hlas, abychom děvčata aktivovali. Asi se na nás podepsal středeční zápas s Mostem a neměli jsme tolik energie. To se v poločase povedlo změnit a začali jsme hrát v tempu,“ řekl na klubovém webu trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

V zápase dostaly příležitost všechny hráčky. „Dobře se do zápasu zapojila dorostenka Nikola Melicharová. Výborně četla hru v obraně, v útoku přidala velice důležité branky a dokázala uvolňovat i své spoluhráčky,“ uvedl kouč Plzně.

"Bohužel ne všechny mě přesvědčují, že mohou být platnými posilami v důležitých utkáních. Máme radost ze zisku dalších dvou bodů a máme další motivaci pracovat,“ dodal Richard Řezáč.

Tatran Stupava 17

DHC Plzeň 34

Poločas: 9:13. ČK: 1:0. Vyloučení: 6:3. Sedmimetrové hody: 4/4:7/7.

DHC Plzeň: Řezáčová, Malá – Bušauerová 2, L. Drozdová 1, Formanová 4, Franzová, D. Galušková 2, L. Galušková 3, V. Galušková 9/6, Kepková 3, Lásková 4, Melicharová 4/1, Šmrhová 2.