DHC Plzeň měl po první půli náskok pěti branek 14:9. „Byli jsme v očekávání, zda se nám podaří vrátit se k naší hře. V úvodu utkání se nám to poměrně dařilo, bohužel vázla koncovka. Se soupeřem jsme se tedy přetahovali o vedení přibližně do patnácté minuty. Poté jsme sérií gólů odskočili před koncem poločasu na vedení o pět gólů a mohli jsme se uklidnit,“ okomentoval na klubovém webu první třicetiminutovku trenér DHC Richard Řezáč.

Ve druhém poločasu Jindřichův Hradec dvakrát stáhl náskok soupeřek. „Vstup do druhé půlky zápasu se nesl v duchu nepřesností a ztrát míče a soupeře jsme nechali znovu se přiblížit. Rozhodující náskok se ale dostavil ve druhé desetiminutovce druhého poločasu, kdy jsme si zpět vybojovali výraznější sedmibrankové vedení. O to více nás mrzí závěr zápasu, kdy jsme opět dostali svými chybami soupeře do hry. Ten toho maximálně využil a o vítězství jsme se museli ještě porvat,“ popsal Řezáč.

V nedělí hrají Plzeňanky na palubovce posledních Bohunic. „Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy nejsme schopni podat vyrovnaný výkon po celé utkání a sami se dostáváme pod tlak. Stále tak máme na čem pracovat a v čem se zdokonalovat. Za vítězství proti Hradci vděčíme mimo jiné Evě Mancellari, na kterou bylo mezi tyčemi spolehnutí a v určitých pasážích zápasu nás podržela, což je pro tým velmi důležité,“ dodal trenér Plzně Řezáč.

DHC Plzeň - J. Hradec 25:23

Poločas: 14:9. Vyloučení: 3:4. ŽK: 3:3. Diváci: 106.

Sestava a branky DHC: Mancellari, Šlehoferová – Kepková 4, Šmrhová 3, Bušauerová, Formanová 1, Drozdová, Franzová 7, Galušková L. 4, Lásková, Galušková D. 4/1, Ferencová 2, Slabá.