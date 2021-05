„Klíčový je každý zápas, ať už hrajeme v Písku, v Hodoníně, nebo ve Zlíně. Samozřejmě ale s Hodonínem jsou ta utkání nejdůležitější, protože jde o přímé body mezi námi dvěma. Myslím si, že utkání napoví, jak jsme schopni zvládnout play-out,“ uvedl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Play-out se hraje dvoukolově každý s každým. Tento víkend je na programu druhé kolo ze šesti. „Udělali jsme maximum, abychom dostali holky do formy. Byla třítýdenní zápasová pauza, takže mají natrénováno. Teď už je to o momentálním nasazení a přístupu k utkání,“ tvrdil kouč plzeňského družstva.

V týmu nejsou nervozita ani napětí z důležitého zápasu. „Určitě ne. Do Hodonína jedeme se zdravým respektem, protože poslední utkání s Hodonínem se nám doma nepovedlo. Soupeře a zápas nepodceňujeme, ale soustředíme se na naši hru a věci, které se zlepšovaly už v Písku. Doufám, že v tom trendu budeme pokračovat,“ přeje si Řezáč.

Minulý týden Plzeňanky remizovaly v Písku 22:22, ale Hodonín prohrál ve Zlíně 17:28. Navíc DHC má před Hodonínem náskok pěti bodů a v případě porážky bude mít Plzeň záchranu stále ve svých rukou. „Z hlediska psychiky asi máme výhodu, ale nástupem do utkání po pěti minutách poznáte, jestli to jde, nebo nikoliv, zda zápas bude stát moc sil. Máme psychickou výhodu, ale úvodním výhozem se všechno maže a je to o momentálním nastavení na hřišti,“ myslí si trenér.

Podle Řezáče je hra Hodonína založená na individuálním výkonech jednotlivých hráček, například Kalinové. „K tomu mají nebezpečná křídla a spojku se střelbou z dálky. Holky se musí ve hře doplňovat, abychom nedovolili rozehrát se soupeřkám po individuální stránce,“ dodal Richard Řezáč.