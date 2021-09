„Udělali jsme první větší krůček, protože ze Šaľy se body jen tak nevozí. My jsme k utkání přistoupili velmi zodpovědně a dokázali jsme soupeře v domácím prostředí dostat pod tlak. Ve druhém poločase využila Šaľa našich vyloučení, v závěru jsme sice dotahovali, ale stále jsme byli blíže utkání rozhodnout. Jsem rád, že jsme navázali na domácí výhru. Verča Galušková do týmu přinesla herní kvalitu, díky které rostou i hráčky okolo ní,“ řekl webu svazu házené trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Na začátku druhé třicetiminutovky hostující házenkářky odskočily na rozdíl pěti branek 17:12, ale ve 42. minutě bylo srovnáno 17:17. Poté Plzeň opět vedla, ale v poslední osmiminutovce duelu se Šaľa dvakrát dostala do jednogólového vedení. V 57. minutě DHC překlopil zápas na svoji stranu 23:22, ovšem Slovenky vyrovnaly na konečných 23:23.

Západočešky vedly 3:0, Šaľa otočila na 7:5, ale od 24. minuty do konce prvního poločasu si DHC Plzeň udržoval dvoubrankové vedení.

