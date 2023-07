Házenkářky DHC Plzeň přišly o reprezentantku, kádr doplní dorostenky

Kádr házenkářek DHC Plzeň, které minulé pondělí začaly letní přípravu na novou sezonu MOL ligy, prošel nemalými změnami. Do konkurenčního Baníku Most odešla reprezentační brankářka Karin Řezáčová, do Německa zamířily Anna Šmrhová a Sára Kantnerová a dvaadvacetiletá Pavlína Kepková ukončila kariéru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Na archivním snímku zápas DHC Plzeň (v černém) - Baník Most 32:22, 28. ledna 2023. | Foto: Foto/zdroj: dhcplzen.cz