Ve čtvrtek od 17 hodin v Plzni snad na vzájemný zápas už dojde. Dohrávka 8. kola bude soubojem o devátou příčku v česko-slovenské MOL lize. Desátý DHC Plzeň má totiž pět bodů jako deváté Prešovanky.

Domácí čeká třetí slovenský soupeř v řadě a druhý tým našich východních sousedů za sebou doma. A navíc v sobotu zakončí souboje se slovenskými družstvy doma proti Dunajské Stredě.

„Pro nás je momentálně každý zápas těžký, protože po prohraném domácím utkání s Hodonínem jsme sklouzli k hodně nevyrovnaným výkonům. V pondělí jsme si zhodnotili dosavadní utkání, ukázali jsme si na věci, které je třeba individuálně zlepšit. Takže doufám, že jsme holkám nalili trochu čerstvé krve do žil a odrazí se to v utkání s Prešovem,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Plzeňské hráčky podle něj musí zlepšit koncentraci na samotné utkání a vyvarovat se technických chyb. „Ty jsou zdrojem úspěchů a neúspěchů. Jestliže děláme šestnáct a více technických chyb za zápas, tak nemůžeme pomýšlet na solidní výsledek. Holkám jsme ukázali statistiky, na což zbystřily. Už to doufám nebudou brát na lehkou váhu a uvědomí si, že je to důležité,“ vysvětlil kouč.

Na razantní změny v sestavě prý nedojde. „Teď se nám konečně vrátí Vlachová, takže bychom měli nastoupit s osvědčenou základní sestavou. U Vlachové ale musíme počítat s tím, že nevydrží celý zápas, protože po desetidenní izolaci nebude stoprocentně kondičně fit, ale hrát chce a má chuť,“ potěšilo trenéra Západočešek.

Dominika Galušková, Motejlová a Formanová stále zůstávají v izolaci kvůli nákaze covidem-19. Kvůli koronaviru nebude hrát ani Dvořáková, která Plzni vypomáhá na střídavý start z Kynžvartu.

„Dnes (středa) na tréninku budeme řešit, jestli se do zápasu zapojí další hráčky Kynžvartu Patrnčiaková s Königovou. Bude záležet, jak na tom budou zdravotně. Patrnčiaková měla ze zápasu se Šaľou lehké zranění,“ přiblížil Řezáč.

Premiéru Patrnčiakové v dresu Plzně si vesměs pochvaloval. „Chtěli jsme ji do týmu, aby nás posílila brankově i herně, což se v prvním utkání povedlo. Souhra s holkami ale ještě není na úrovni, na které by měla být, čímž vznikalo více technických chyb, protože holky si úplně nevyhověly. Je to dané tím, že s námi nemá tolik natrénováno. Myslím si, že s přibývajícím časem by měla být pro tým mnohem prospěšnější,“ tvrdil trenér Plzně Richard Řezáč.