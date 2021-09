Ze Slovenska by se přesto nechtěl vracet s prázdnou. „Nebudeme se za nic schovávat. Posílili jsme, holky se výkonnostně posouvají a po dvou letech v MOL lize už máme nějaké zkušenosti, takže bychom měli začít stabilně získávat body,“ tvrdil Richard Řezáč.

Slovenky minulý týden prohrály (20:26) v Písku první zápas MOL ligy. „Šaľa je stylem hry srovnatelná s Olomoucí, takže nás nečeká jednoduchý zápas. Po vítězství o deset gólů nad Olomoucí zůstáváme nohama na zemi. Doufám, že na Slovensku odvedeme takový výkon jako doma proti Olomouci. I když jsme v prvním kole vyhráli, budeme muset do zápasu dát trochu něco navíc, protože Šaľa je doma silná. Na každém postu má kvalitní hráčku,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.