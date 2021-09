„Olomouc je kvalitní soupeř a jsem rád za takový začátek losu, protože po letní přípravě nemáte v podstatě nic odehráno a soupeř vás nemůže vidět. Takže se můžete něčím překvapit, třeba novým herním stylem. Myslím si, že Olomouc nebude ve výhodě a startovní čára bude pro obě družstva stejná. Olomouc patří mezi soupeře,s nimiž umíme hrát, takže můžeme příjemně překvapit i sami sebe,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Minulou sezonu DHC Plzeň hrál play-out a skončil předposlední. Tuto sezonu by se klub chtěl pohybovat na hranici postupu do play-off. „O čtyři místa v play-off se uchází šest českých týmů, takže postoupit do něj bude hodně těžké. Určitě bychom ale chtěli získat více bodů než předchozí ligový ročník, protože pokud by došlo na play-out, tak abychom nebyli ohroženi sestupem,“ dodal.

Nejvyšší soutěž žen se rozšířila z dvanácti na čtrnáct týmů. Slovenská Stupava nahradila Prešov a v soutěži zůstal poslední Hodonín. Přibyly Lázně Kynžvart a polský Ruch Chorzów. „Oba budou oživením ligy. Soutěž bude opět o něco kvalitnější,“ tvrdil trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.