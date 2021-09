Plzeňanky jsou po třech zápasech soutěže čtvrté (pět bodů), Most je pátý a má o jeden bod méně. Severočešky prohrály s Michalovcemi.

„Chtěli bychom potvrdit stoupající herní kvalitu, ale samozřejmě Most je favoritem zápasu. Když se vyvarujeme zbytečných chyb, po nichž by nás soupeř trestal z brejků, které má nejlepší v lize, tak si myslím, že můžeme hrát s Mostem vyrovnanou partii,“ řekl trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Před sezonou Most posílil o bývalou kapitánku reprezentace a hvězdu německé bundesligy Ivetu Korešovou.

„Nebudeme se připravovat, řekněme, na individuality, protože ty má Most na všech postech. Pokud bychom se měli zaměřovat tímto směrem, tak bychom asi pohořeli. Most má obrovskou kvalitu jako celek, takže se musíme soustředit na jeho celý systém. Kromě brejků je silný i ve spolupráci ostatních hráček s pivotem. Myslím si ale, že v prvních třech zápasech jsme ukázali, že umíme ubránit útoky soupeřek na postavenou obranu. Zatím naše brankářky předvádějí nadprůměrné výkony, takže o to se můžeme opřít. Pokud donutíme Most k chybám, tak my můžeme z přechodu do útoku zatalčit Most,“ uvedl trenér.

Proti Mostu bude chybět Kantnerová kvůli zraněnému kolenu. "Asi osm týdnů nebude hrát," dodal Richard Řezáč.