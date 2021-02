V sobotu od 16 hodin je totiž čeká duel 6. kola v Hodoníně s domácím družstvem, které je poslední a na Západočešky ztrácí tři body. Ze soutěže sestupuje nejhorší celek.

Dá se říct, že zápas bude vyrovnaný a rozhodnou detaily. „Ano, můžeme očekávat tuhý boj,“ souhlasil trenér DHC Plzeň Richard Řezáč.

Hodonín minulý týden v Prešově těsně prohrál 22:23. Plzeňanky doma porazily Písek 21:18. „Hodonín se v posledním utkání zvedl a jeho výkon se zlepšuje. My jsme doma konečně vyhráli. I když jsme venku ještě nezískali ani bod, je zápas s Hodonínem otevřený,“ řekl Řezáč.

Podle něj má Hodonín systém hry postavený na individuálním výkonu jednotlivých hráček. „Takže si musíme dávat pozor na některé soupeřky. A nachystat se i na to, že Hodonín je doma houževnatý a nepříjemný soupeř,“ dodal trenér.

Házenkářky DHC Plzeň se musí vyvarovat technických chyb, které je srážejí. „S Pískem jsme odehráli dobré utkání, ale pouze první poločas. Ten druhý už nebyl dobrý a z toho budeme vycházet, tedy že děláme zbytečně moc technických chyb, když jsme pod tlakem. Doufám, že v Hodoníně budeme koncentrovaní a schopní reagovat na vývoj hry,“ věří Řezáč.

Plzeňanky tradičně vyrazí v den zápasu, což by podle jejich trenéra neměl být problém, co se týče případné únavy. „Holky mají nacestováno několik desítek tisíc kilometrů, takže vědí, jak se po dobu jízdy připravit psychicky na to, že vylezou z autobusu a musí jít hrát. Cesta do Hodonína trvá čtyři a půl až pět hodin, takže to není žádné drama,“ uvedl kouč.

Posily z Kynžvartu na střídavý start Königová a Dvořáková hrát ještě nebudou. „Domluva s Kynžvartem je taková, že budou u nás trénovat jednou týdně, takže jejich zapracování bude trvat déle, než jsme si představovali,“ vysvětlil Řezáč.

Trenéra těší, že se rozstřílela Andrea Vlachová, která je sedmou nejlepší kanonýrkou MOL ligy. „Andrea udělala velký kus práce. Je cílevědomá a sebekritická, což ji posouvá mílovými kroky vpřed. V posledních zápasech se střelecky výrazně prosazuje a na hřišti je dominantní, což od ní chceme,“ potěšilo trenéra DHC Plzeň.

Proti Písku nastřílela třetinu gólů svého družstva. „První poločas nás střelecky táhla, ale ve druhé půli Písek změnil obranný systém a do hry se už tolik nedostávala. Když si ale našla volný prostor, byla nebezpečná,“ uzavřel Richard Řezáč.