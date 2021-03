Od příští sezony bude oblékat dres bundesligového klubu Thüringen HC, kterému se upsala na dva roky.

„Vždycky jsem si chtěla zkusit zahraniční angažmá, teď se ta možnost naskytla… Kdybych to nezkusila, jednou bych si to vyčítala,“ vyprávěla Dominika zachová v rozhovoru pro Deník a Český rozhlas Plzeň. „Navíc jsem cítila, že po sedmi letech strávených v Mostě potřebuju změnu,“ doplnila reprezentační křídelnice, která ale minulý týden na kempu národního týmu v Polsku kvůli karanténě chyběla.

V Thüringenu mají dlouhodobě dobré zkušenosti s českými házenkářkami. Jako první tam byla Iveta Korešová (Luzumová), která se teď vrací po mateřské dovolené na scénu a paradoxně přestupuje opačným směrem než Zachová, takže bude hrát česko-slovenskou interligu za Most. Momentálně zase v dresu Thüringenu řádí další plzeňská rodačka Markéta Jeřábková, ta je aktuálně dokonce nejlepší střelkyní bundesligy. Ale ta po sezoně míří do norského Kriastiansandu.

„Je to škoda, s Markétou se známe dobře a rozumíme si,“ litovala 24letá Zachová. „Ale Markétě to přeju, zaslouží si to,“ doplnila vzápětí.

I ona sama bere svoje první zahraniční angažmá jako velkou výzvu. K přestupu jí zlákal především dlouhodobý zájem ze strany kouče Müllera. „V kontaktu jsme už tak dva roky,“ přiznala Zachová. „S Thüringenem jsme se utkávaly v přípravě, takže mě zná, ví, jak hraju. To bylo hlavní, podle čeho jsem se rozhodovala,“ doplnila s tím, že informací o novém klubu má dostatek.

Dobře tedy ví, že jí tam čeká velká konkurence. „Nebude to nic jednoduchého, s tím počítám. Bude tam se mnou švédská reprezentantka,“ upozornila, že na jejím postu levého křídla momentálně nastupuje Emma Ekenman-Fernisová.

„Věřím, že se o čas na hřišti nějak podělíme. Myslím si ale, že i jinde v zahraničí by to bylo podobné, všechny kvalitní mančafty mají posty zdvojené. Nevím, kam bych musela jít, abych byla na křídle sama,“ usmála se Dominika Zachová a přiznala se, že nějaký čas už doma šprtá německá slovíčka.

„Měla jsem němčinu jako druhý jazyk na gymplu, vedle angličtiny. Ale to už je pár let, člověk z toho vypadne. Tak se na tom snažím zapracovat,“ vyznala se česká reprezentantka, která byla i na prosincovém Euru v Dánsku.

Na Most bude vzpomínat vždycky jen v dobrém. „To angažmá mně dalo strašně moc. Prožila jsem tam podstatnou část svého života, po sportovní i po osobní stránce. Stěhovala jsem se sem z Plzně. Těžko se hledají slova, sedm let je sedm let. A vzhledem k mému věku jsou to asi ta nejdůležitější léta v životě. Až to loučení opravdu přijde, bude to asi hodně smutné,“ přiznala Zachová.

Ale ještě má chvíli na to, aby se na to připravila.

Ještě před odchodem do Německa se popere s Mostem o další český titul a s reprezentací vstoupí v dubnu do kvalifikace o mistrovství světa 2022. Jména soupeřek se dozví při dnešním losu.

No a po sezoně zamíří do Thüringenu, vstříc prvnímu zahraničnímu angažmá.

A třeba se odrazí ještě někam do prestižnější ligy.

„Samozřejmě, jsou ještě i lepší kluby, do kterých se dá z Thüringenu dostat. Třeba jako se to povedlo Markétě. Ale to je v mém případě moc předčasné o tom mluvit. Nejdřív se musím prosadit v Thüringenu. Já udělám všechno pro to, aby se mi to podařilo,“ slíbila.

A co až se bude jednou ze zahraničí vracet?

„Asi do Mostu, do Plzně bych šla asi spíš až na úplný konec kariéry,“ uzavřela povídání Zachová.

Třeba se ještě jednou s Jeřábkovou potkají v jednom dresu, jako už se jim to poštěstilo v plzeňské mládeži a pak i v mistrovském Mostu.