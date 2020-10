Talent prohrál dva zápasy v řadě a ve vyrovnané a neúplné tabulce extraligy je až pátý, na což nejúspěšnější klub posledních šesti let nebýval zvyklý.

Jakým způsobem bude řešit tréninkový proces?

„Už v úterý jsme zahájili individuální přípravu. Hráči mají od nás plán, který musí plnit, zbytek je na nich. Zároveň ale máme i zpětnou vazbu a kontrolu nad tím, co dělají. Něco podobného jsme praktikovali již na jaře. Věřím, že naši hráči jsou profíci a ví, co chtějí a jak se mají v takové situaci chovat,“ řekl webu házenkářského svazu trenér Talentu Petr Štochl.

Podle něj fyzickou a herní připravenost týmu, ale také morálku hráčů ovlivní délka vynucené přestávky. „Fyzickou připravenost jsme schopni kompenzovat, herní samozřejmě ne. Pomalu se tak bude vytrácet a zase bude nějakou chvíli trvat, než se do toho dostaneme zpátky. Nám jako Plzni to extrémně nevyhovuje z důvodu, že jsme u týmu noví trenéři,i když to nejsme samozřejmě jediní,“ uvedl Štochl.

Trenéři Petr Štochl a Jiří Hynek se snaží mužstvu vtisknout vlastní herní styl a každá vynucená pauza je stojí veliké úsilí dostat hráče zpět do stavu, ve kterém by si je představovali. „Samozřejmě je ubíjející, když se hráč musí připravovat individuálně. Ale věřím, že až bude šance zase společně trénovat a hrát, že budou mít všichni do házené znovu velkou chuť a s morálkou snad nebudeme mít problém. Ale částečně demotivující to samozřejmě je, zvlášť, když nevíte, kdy to opravdu skončí,“ dodal Petr Štochl.