Už v neděli, kdy přivítají od 10.30 na domácí palubovce městské haly na Slovanech celek Sokola Nové Veselí, vykročí za obhajobou. „Plzeň vyhrála extraligu za posledních šest sezon pětkrát. Kluci jsou zvyklí hrát nahoře,“ prohlásil Petr Štochl s lehkým úsměvem na rtu pár dnů před startem sezony.

Navzdory porážkám v přípravě cítí, že jde forma týmu nahoru. „V posledních zápasech při tréninku vypadali kluci dobře,“ doplnil 45letý trenér.

Když jste zmínil ty zápasy, neděsí vás vaše výsledky v přípravě? Přece jen jediné vítězství s druholigovým švýcarským klubem, jinak samé porážky…

(kroutí hlavou) Neděsí. Splnilo to účel. Odpočatí a s úmyslem hrát na výsledek jsme šli jenom do posledního utkání v Aue (29:33). I když jsme i to prohráli, herně už to vypadalo dobře. To ve mně vzbuzuje optimismus.

Jste mistři. Tušíte, že bude těžší titul obhajovat?

Plzeň získala v posledních šesti letech titul asi pětkrát, když započítám i tu nedokončenou sezonu, takže jsou na to kluci zvyklí (úsměv). Samozřejmě že nejdeme do sezony jako jediný favorit, jejich okruh bude širší. Velké ambice má Karviná, Dukla bude mít tradičně kvalitní tým. Uvidíme, kdo se ještě ukáže.

Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Ve vašem kádru došlo v létě k jediné změně. Je to tím, že máte natolik kvalitní tým, nebo už spíš není kde brát?

Kádr je na českou extraligu kvalitní. Abychom ho nějak významněji obměňovali, museli by přijít lepší hráči, kterých je v našich luzích a hájích nedostatek. Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat kvalitního leváka Marka Korbela, to je obecně nedostatkové zboží.

Kolik hráčů vám vykrystalizovalo během přípravy do té užší sestavy, která bude hrát v rozhodujících fázích?

Prostor dostanou všichni, máme v kádru 17 hráčů a k zápasu jich může nastoupit 16. Už jsme to tak praktikovali v minulé sezoně a základ se vykrystalizoval až v play-off. Máme představu, s jakou základní sestavou začneme, ale určitě si nemyslím, že by vydržela stejná celou sezonu.

Loni, když jste byli u týmu s Jiřím Hynkem první rok, jste říkali, že máte celou sezonu, abyste našli ideální tvář týmu. To už teď asi nelze tvrdit? Budete chtít udávat tón hned od začátku sezony?

Sedat si to musí dál. Už když jsme přicházeli, bylo to k týmu, který vyhrál extraligu. V Plzni budou nejvyšší ambice vždycky. Výkony v minulé sezoně byly jako na houpačce, chceme je stabilizovat, zlepšit.

Zdroj: Youtube

Po roce se vracíte i do evropských pohárů. Je výhoda, že do nich vstoupíte až později? Bude čas, aby si v extralize vše sedlo?

Může to tak být, budeme rozehraní. Hrajeme až třetí nejvýznamnější pohár, jsme dokonce nasazení, takže mineme ty výkonnostně slabší týmy. Ale zase pak narazíme na velice kvalitního soupeře.

Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Šéf klubu Pavel Drobil se mi kdysi svěřil, že by jednou rád zažil s Plzní skupinu evropských pohárů. Je k tomu teď nejblíž, když vám „stačí“ vyřadit jednoho soupeře?

Pavel asi spíš myslel skupinu Evropské ligy, my hrajeme letos nižší pohár. Ale tohle je první krok, pakliže bychom měli šanci konfrontace s více zahraničními týmy, bylo by to jen dobře.

Konfrontaci potřebujete i proto, že v české extralize už je Plzeň delší čas na špici?

Loni jsme v Evropě nehráli jen kvůli covidu, nechtěli jsme klub ekonomicky zatížit. Konfrontaci s Evropou potřebujeme, v extralize se pohybujeme na špičce, na klubové úrovni bychom měli reprezentovat českou házenou.

Pořád ale asi platí, že bude hodně záležet i na losu?

Popravdě já ani zatím moc nestudoval, kteří soupeři nás mohou potkat. Hrají se předtím ještě dvě kola. Ale věřím, že žádný z nich by pro nás nebyl úplně neřešitelný.

Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Pojďme zpátky k extralize, začínáte s Novým Veselím, jaký to bude soupeř? Máte ho nastudovaného?

Sledovali jsme naše vzájemné zápasy v minulé sezoně. Máme tady Marka Korbela, který přišel právě z Nového Veselí, využijeme i jeho informací. Při respektu k soupeři se musíme zaobírat spíš naší hrou. Pokud předvedeme standardní výkon, měli bychom takové týmy porážet.

Považujete za důležité vstoupit dobře do sezony, loni se vám to příliš nepovedlo?

Určitě budeme rádi, když se nám to povede lépe než před rokem.