Od úvodního výhozu nebylo pochyb, kdo je favoritem utkání. V polovině prvního poločasu Západočeši vedli už 13:6. Záhy hostující trenér Petr Štochl poslal na palubovku méně vytěžované házenkáře Říhu, Sedláka a Wildta. Úvodní třicetiminutovku Plzeň vyhrála 23:9.

V podobném duchu pokračoval i druhý poločas. V jeho úvodu hosté vstřelili čtyři branky v řadě a ujali se vedení 27:9. Na začátku 43. minuty se Talent dostal do dvacetigólového trháku - 32:12. Pohodlný náskok dále navyšoval až na konečných 41:17.

Nejlepším střelcem zápasu byl plzeňský pivot Daniel Režnický se sedmi góly.

„Myslím, že dneska můžeme být spokojení,“ hlásil po utkání v rozhovoru pro tv.com jeden z plzeňských trenérů Jiří Hynek. „Co jsme si předsevzali, to jsme splnili. Chtěl jsme hladký průběh zápasu, abychom soupeře nepodcenili. Celým šedesát minut jsme dokazovali, že jsme lepším celkem,“ doplnil bývalý reprezentant.

Potěšilo ho, že mohl dát šanci i všem hráčům z lavičky. „Chtěli jsme dát před play-off šanci všem hráčům, i to se celkem povedlo,“ říkal jeden z plzeňských trenérů. Jednu kaňku na průběhu utkání ale přece jen našel.

„Mrzí mě rychlá červená karta pro mladého Říhu. Na tréninku na sobě tvrdě maká, odvede spoustu práce, šanci si zasloužil. A pak to dopadne takhle,“ kroutil hlavu trenér Hynek.



To na domácí lavičce zavládlo zklamání, především z výše porážky. „Výsledek není lichotivý,“ uznal maloměřický kouč Vít Musil. „Nabádal jsem kluky, aby nepodlehli velkému výkonnostnímu rozdílu, ale to těžko naplňuje. Porážka není tragédie, hráli jsme s jedním z nejlepších českých celků. Jen mě mrzí, že to kluci brzy zabalili,“ dodal domácí kouč.

Příští týden je reprezentační přestávka, po ní hraje Talent ve středu 17. března od 17.30 hodin doma s Duklou Praha.